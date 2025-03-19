Бурая жировая ткань может продлить жизнь и улучшить здоровье

1:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Рутгерса (Rutgers New Jersey Medical School) сделали сенсационное открытие: бурая жировая ткань (textus adiposus fuscus) не только помогает сжигать калории и регулировать температуру тела, но и может продлить жизнь и повысить физическую работоспособность.

Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Накаченный мужчина

Эксперименты на мышах показали впечатляющие результаты, и теперь учёные работают над созданием препарата, который сможет воспроизводить эти эффекты у людей.

Как работает бурая жировая ткань?

Этот особый тип жира активно сжигает калории, превращая их в тепло. Кроме того, он улучшает циркуляцию крови в мышцах, что способствует выносливости и поддержанию физической активности.

Долголетие и энергия: что показали исследования?

Генетически модифицированные мыши с повышенным уровнем бурого жира жили на 20% дольше, выглядели здоровее и сохраняли активность даже в старости. Им также реже грозили ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, рак и болезнь Альцгеймера.

Пересадка бурого жира даёт быстрые результаты

Учёные пересадили бурую жировую ткань обычным мышам, и уже через несколько дней у них наблюдались такие же положительные эффекты — улучшение обмена веществ, повышение активности и общий оздоровительный эффект.

Можно ли повысить уровень бурого жира естественным путём?

Преднамеренное воздействие холода — например, ледяные ванны — действительно стимулирует рост бурого жира, но его влияние на долговременное здоровье пока не доказано.

Большинство людей предпочли бы принимать препарат, стимулирующий рост бурого жира, чем подвергать себя замораживанию. Именно над этим сейчас работают исследователи. Если удастся создать безопасное средство, это может открыть новый путь к долголетию и улучшению качества жизни.

Уточнения

Жирова́я ткань — разновидность соединительной ткани животных, образующаяся из мезенхимы и состоящая из специализированных клеток, накапливающих жиры — адипоцитов.

