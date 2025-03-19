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Тайна пульсирующих радиовсплесков разгадана: белый карлик оказался источником загадочных сигналов

1:57
Наука

Десятилетиями астрономы фиксировали таинственные радиосигналы, пульсирующие с точной периодичностью каждые два часа. Их источник оставался загадкой, пока ученые не выяснили, что необычные всплески исходят из созвездия Большой Медведицы, а конкретно — от пары звёзд: белого карлика и его красного компаньона.

Ночь
Фото: commons.wikimedia.org by Hox Vaimmbru, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ночь

Астрономы обнаружили длинные периодические транзиенты (LPT) — редкие радиоимпульсы, которые ранее наблюдались только у нейтронных звёзд. Однако теперь впервые доказано, что их источником может быть и белый карлик.

Пара звёзд, известная как ILTJ1101, совершает полный оборот вокруг общего центра масс каждые 125,5 минут. Именно это движение создаёт пульсирующие радиовсплески, фиксируемые с Земли.

Астроном Де Рюйтер разработал метод анализа архивных данных с радиотелескопа LOFAR, который позволил идентифицировать шесть радиоимпульсов, исходящих от красного карлика.

Ранее считалось, что подобные импульсы могут исходить только от нейтронных звёзд. Теперь же стало ясно, что и двойные системы с белыми карликами способны производить такие сигналы. Это полностью меняет представления о природе подобных явлений.

Почему звёзды пульсируют? Две возможные причины

Учёные предполагают два объяснения пульсаций:

  1. Сильное магнитное поле белого карлика взаимодействует с его компаньоном.
  2. Магнитные поля обеих звёзд взаимодействуют, создавая периодические радиоимпульсы.

Теперь астрономы планируют изучить систему в ультрафиолетовом, радио- и рентгеновском диапазонах, чтобы понять физику этого явления. Эти исследования могут привести к новым открытиям в астрофизике.

Уточнения

Бе́лые ка́рлики — звёзды, состоящие из электронно-ядерной плазмы, лишённые источников термоядерной энергии и светящиеся благодаря своей тепловой энергии, постепенно остывая в течение миллиардов лет.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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