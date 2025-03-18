В Китае появился новый беспилотник: справится с задачами, которые не под силу пилотам

Будущее грузовой авиации стремительно меняется — в Китае транспортные самолёты уже обходятся без пилотов. Новый беспилотник Yitong TP1000 успешно прошёл первые испытания и показал хорошие результаты. Он провёл в воздухе 26 минут, что стало важным этапом в развитии беспилотных авиационных технологий.
Этот беспилотный самолёт обладает грузоподъёмностью в 1 тонну и способен преодолевать до 1000 километров без дозаправки. Однако его главная особенность — система сброса грузов с воздуха, управляемая искусственным интеллектом. Это делает его незаменимым для работы в экстремальных условиях, таких как ликвидация последствий стихийных бедствий и проведение спасательных операций.
Для сравнения, другой китайский беспилотник FP-98, созданный на основе советского АН-2, может перевозить 1,5 тонны груза и преодолевать 1200 километров. Однако у него нет столь продвинутой системы управления грузоперевозками.
Страна активно развивает направление автономных авиаперевозок. Ранее на рынке уже появились два успешных проекта — HY100 и FP-98. Оба они оснащены системами обнаружения и обхода препятствий, управляемыми ИИ. Это позволяет им безопасно выполнять полёты даже в сложных погодных условиях.
Использование беспилотников в логистике становится всё более популярным. Они могут снизить затраты, ускорить доставку и работать там, где присутствие пилота опасно или невозможно. Китайские разработки подтверждают: будущее авиации — за автономными системами, сообщает "Царьград"
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone "трутень") — воздушное судно без экипажа на его борту.
Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.