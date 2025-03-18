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В Китае появился новый беспилотник: справится с задачами, которые не под силу пилотам

1:56
Наука

Будущее грузовой авиации стремительно меняется — в Китае транспортные самолёты уже обходятся без пилотов. Новый беспилотник Yitong TP1000 успешно прошёл первые испытания и показал хорошие результаты. Он провёл в воздухе 26 минут, что стало важным этапом в развитии беспилотных авиационных технологий.

Беспилотник
Фото: https://commons.wikimedia.org by Government of India, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Беспилотник

Чем отличается Yitong TP1000?

Этот беспилотный самолёт обладает грузоподъёмностью в 1 тонну и способен преодолевать до 1000 километров без дозаправки. Однако его главная особенность — система сброса грузов с воздуха, управляемая искусственным интеллектом. Это делает его незаменимым для работы в экстремальных условиях, таких как ликвидация последствий стихийных бедствий и проведение спасательных операций.

Для сравнения, другой китайский беспилотник FP-98, созданный на основе советского АН-2, может перевозить 1,5 тонны груза и преодолевать 1200 километров. Однако у него нет столь продвинутой системы управления грузоперевозками.

Китайские беспилотники в грузоперевозках

Страна активно развивает направление автономных авиаперевозок. Ранее на рынке уже появились два успешных проекта — HY100 и FP-98. Оба они оснащены системами обнаружения и обхода препятствий, управляемыми ИИ. Это позволяет им безопасно выполнять полёты даже в сложных погодных условиях.

Использование беспилотников в логистике становится всё более популярным. Они могут снизить затраты, ускорить доставку и работать там, где присутствие пилота опасно или невозможно. Китайские разработки подтверждают: будущее авиации — за автономными системами, сообщает "Царьград"

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone "трутень") — воздушное судно без экипажа на его борту.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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