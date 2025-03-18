Ваши банковские данные под угрозой: новый троян скрывается в приложениях

Мошенники снова атакуют пользователей смартфонов, используя их доверие к популярным сервисам. На этот раз злоумышленники замаскировали вредоносную программу под популярный чат-бот DeepSeek AI. Новый банковский троян OctoV2 способен незаметно красть данные и управлять зараженным устройством.
Все начинается с поддельной ссылки, ведущей на фейковый сайт, стилизованный под официальный ресурс DeepSeek AI. Пользователям предлагается скачать приложение DeepSeek. apk, которое внешне ничем не отличается от настоящего. После установки программа запрашивает разрешение на инсталляцию из непроверенных источников — это уже тревожный сигнал.
После загрузки и установки троян получает полный доступ к устройству. Он способен:
Исследование исходного кода вируса осложнено тем, что "родительское" приложение защищено паролем. Однако эксперты выяснили, что оно ищет на устройстве файлы с расширением ".cat" для дальнейшей загрузки вредоносных компонентов.
Ранее OctoV2 уже использовался в фальшивых приложениях Google Chrome и NordVPN. В первую очередь в зоне риска находятся пользователи Android, которые скачивают приложения не из официального Google Play, а из сторонних источников.
Чтобы избежать заражения, следуйте простым правилам:
Эксперты настоятельно рекомендуют быть осторожными и не доверять сомнительным ссылкам, даже если они кажутся официальными, сообщает "Царьград".
Компью́терный ви́рус - вид вредоносных программ, способных внедряться в код других программ, системные области памяти, загрузочные секторы и распространять свои копии по разнообразным каналам связи.
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