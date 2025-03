Новый состав бензина без последствий для двигателя – испытания дали ответ

Можно ли без последствий увеличить содержание этанола в бензине? Исследование, проведённое Instituto Mauá de Tecnologia, дало утвердительный ответ. В ходе тестов специалисты подтвердили, что смесь с 30% этанола (E30) полностью жизнеспособна.

Как проходили испытания

Протокол тестирования был одобрен в конце 2024 года министерством горнодобывающей промышленности и энергетики (MME) Бразилии. В ходе работы изучались:

Влияние нового состава на управляемость.

Производительность автомобилей.

Уровень выбросов в атмосферу.

Для эксперимента использовали 16 автомобилей и 13 мотоциклов.

Результаты испытаний

"В ходе испытаний не зафиксировано изменений в поведении транспортных средств, которые можно было бы объяснить изменённым составом топлива. Водители не ощутили разницы в управляемости", — заявила специалист Luana Camargo, представляя результаты исследования.

Это означает, что увеличение доли этанола до 30% не приведёт к ухудшению характеристик двигателей.

Почему это важно

Применение E30 может стать важным шагом в снижении зависимости от традиционного бензина. Среди ключевых преимуществ:

Более экологичный состав, уменьшающий вредные выбросы.

Возможность снизить стоимость топлива.

Улучшенная устойчивость к колебаниям цен на нефть.

Теперь остаётся дождаться окончательного одобрения со стороны регулирующих органов и возможного внедрения нового стандарта на национальном уровне.

