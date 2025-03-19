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Новый состав бензина без последствий для двигателя – испытания дали ответ

1:41
Наука

Можно ли без последствий увеличить содержание этанола в бензине? Исследование, проведённое Instituto Mauá de Tecnologia, дало утвердительный ответ. В ходе тестов специалисты подтвердили, что смесь с 30% этанола (E30) полностью жизнеспособна.

Пистолет на заправке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пистолет на заправке

Как проходили испытания

Протокол тестирования был одобрен в конце 2024 года министерством горнодобывающей промышленности и энергетики (MME) Бразилии. В ходе работы изучались:

  • Влияние нового состава на управляемость.
  • Производительность автомобилей.
  • Уровень выбросов в атмосферу.
  • Для эксперимента использовали 16 автомобилей и 13 мотоциклов.

Результаты испытаний

"В ходе испытаний не зафиксировано изменений в поведении транспортных средств, которые можно было бы объяснить изменённым составом топлива. Водители не ощутили разницы в управляемости", — заявила специалист Luana Camargo, представляя результаты исследования.

Это означает, что увеличение доли этанола до 30% не приведёт к ухудшению характеристик двигателей.

Почему это важно

Применение E30 может стать важным шагом в снижении зависимости от традиционного бензина. Среди ключевых преимуществ:

  • Более экологичный состав, уменьшающий вредные выбросы.
  • Возможность снизить стоимость топлива.
  • Улучшенная устойчивость к колебаниям цен на нефть.

Теперь остаётся дождаться окончательного одобрения со стороны регулирующих органов и возможного внедрения нового стандарта на национальном уровне.

Уточнения

Бензи́н - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³. Теплотворная способность около 10 600 ккал/кг (44,4 МДж/кг, 32,7 МДж/литр). Температура замерзания около -60 °C в случае использования специальных присадок.

Этано́л (эти́ловый спирт, эти́лгидра́т, мети́лкарбино́л, ви́нный спи́рт или алкого́ль, в просторечии — спирт), химическая формула в разных вариантах записи — C 2 H 6 O , {\displaystyle {\ce {C2H6O,}}} или C 2 H 5 OH , {\displaystyle {\ce {C2H5OH,}}} или CH 3 CH 2 OH {\displaystyle {\ce {CH3CH2OH}}}  — органическое соединение, относящееся к классу одноатомных первичных спиртов.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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