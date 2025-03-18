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Роза Хутор направил на переработку почти 1500 тонн отходов

2:45
Наука

Курорт "Роза Хутор" практикует ответственное обращение с отходами с 2018 года.

Курорт Роза Хутор практикует ответственное обращение с отходами
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор by Кирилл Умрихин
Курорт Роза Хутор практикует ответственное обращение с отходами

Более 6 лет "Роза Хутор" последовательно реализует экологическую инициативу по заготовке вторсырья из перерабатываемых отходов, образующихся на его территории. Собственный сервис по сбору и вывозу вторсырья и эффективное взаимодействие с отелями и предприятиями, работающими на курорте, позволяют переадресовать со свалки на рынок переработки около двух десятков тонн перерабатываемых отходов ежемесячно.

— Почти половина отходов, образующихся на курорте — это полезное вторсырье. Очевидно, что оно должно быть не на свалке, а в переработке, выполняя полезную роль в хозяйстве и не загрязняя окружающую среду, — отметил директор по охране по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта "Роза Хутор" Дмитрий Колосов.

Организованный сбор вторсырья охватывает весь хозяйственный сектор "Роза Хутор" — около 200 разномасштабных бизнесов: магазинов, кафе, ресторанов, отелей и др. Каждый день они производят значительное число отходов, обеспечивая раздельное накопление перерабатываемых и смешанных твердых коммунальных отходов. Служба заготовки вторсырья обеспечивает бесплатный и бесперебойный вывоз перерабатываемых отходов и передает их на рынок переработки.

— Необходимость ответственного обращения с отходами продиктована простыми соображениями рациональности. Выделение перерабатываемых отходов из общего потока и отправка их на рынок утилизации позволяет сокращать затраты на вывоз мусора, и эту выгоду получает как курорт, так и работающие здесь предприятия. Вывоз мусора из одного стандартного контейнера сегодня стоит для нас чуть больше 900 рублей. Расчетный ежемесячный объем образования перерабатываемых отходов — более 900 контейнеров, его мы делим приблизительно пополам с нашими арендаторами. Таким образом, наша общая средняя ежегодная экономия приближается к 10 млн рублей, а это приличные деньги, — пояснил Дмитрий Колосов.

Благодаря организации раздельного сбора отходов курорт "Роза Хутор" по итогам 2024 года направил на переработку 217 тонн картона и бумаги, 9,5 тонн пластика, почти 40 тонн стекла. За период с момента старта проекта в 2018 году и до настоящего времени из образованных на курорте отходов было заготовлено 1443,4 тонны вторсырья.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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