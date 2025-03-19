Искусственный интеллект на службе у учителей: как сэкономить время на подготовку уроков

Преподаватели в Болгарии получили инновационного помощника — первый бесплатный инструмент на основе искусственного интеллекта, созданный специально для них. Разработкой занималась прикладная академия "Синдео", а новая технология под названием "Даскал GPT" призвана существенно облегчить подготовку к урокам и внедрение различных методик преподавания.
Инструмент объединяет огромный массив систематизированных данных в одной платформе, избавляя педагогов от необходимости искать разрозненную информацию в различных источниках. Это экономит время и позволяет сосредоточиться на главном — процессе обучения.
"В основе 'Даскал GPT' лежит модель искусственного интеллекта, обученная на актуальных данных о болгарском образовании. Благодаря этому она отвечает именно на специфические запросы учителей, делая процесс подготовки материалов удобнее и быстрее", — говорит Ангел Георгиев, сооснователь "Синдео".
По данным академии, более 500 преподавателей уже используют инструмент ежедневно. Первые тесты показали, что он не только ускоряет процесс создания учебных материалов, но и повышает их качество. Возможность мгновенного доступа к структурированной информации делает работу педагогов проще и эффективнее.
Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.
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