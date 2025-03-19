Искусственный интеллект на службе у учителей: как сэкономить время на подготовку уроков

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Преподаватели в Болгарии получили инновационного помощника — первый бесплатный инструмент на основе искусственного интеллекта, созданный специально для них. Разработкой занималась прикладная академия "Синдео", а новая технология под названием "Даскал GPT" призвана существенно облегчить подготовку к урокам и внедрение различных методик преподавания.

Фото: PublicDomainPictures.net by Circe Denyer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человек и робот

Умный помощник для учителей

Инструмент объединяет огромный массив систематизированных данных в одной платформе, избавляя педагогов от необходимости искать разрозненную информацию в различных источниках. Это экономит время и позволяет сосредоточиться на главном — процессе обучения.

"В основе 'Даскал GPT' лежит модель искусственного интеллекта, обученная на актуальных данных о болгарском образовании. Благодаря этому она отвечает именно на специфические запросы учителей, делая процесс подготовки материалов удобнее и быстрее", — говорит Ангел Георгиев, сооснователь "Синдео".

Впечатляющие результаты

По данным академии, более 500 преподавателей уже используют инструмент ежедневно. Первые тесты показали, что он не только ускоряет процесс создания учебных материалов, но и повышает их качество. Возможность мгновенного доступа к структурированной информации делает работу педагогов проще и эффективнее.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

