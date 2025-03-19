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Экзопланеты у нашего космического соседа: неожиданный поворот в поисках жизни

2:43
Наука

Астрономы сделали впечатляющее открытие: у одной из ближайших к нам звезд — Барнардовой стрелы — обнаружены сразу четыре каменистые экзопланеты. Однако надежд на их обитаемость, увы, нет.

Экзопланета K2-18 b
Фото: https://webbtelescope.org/contents/media/images/2023/139/01H9R88HG8YXRMARWZ5B1YDT27 by NASA, ESA, CSA, Joseph Olmsted (STScI) Science: Nikku Madhusudhan (IoA), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Экзопланета K2-18 b

Близкий, но загадочный мир

Барнардова звезда, известная также как Барнардова стрела, занимает четвертое место среди ближайших к Солнцу звезд, уступая лишь системе Альфа Центавра. Она находится всего в шести световых годах от Земли и является ближайшим одиночным красным карликом.

Долгое время этот объект был в центре внимания охотников за экзопланетами. Несколько раз появлялись заявления об их открытии, но позже эти данные не подтверждались. Однако ситуация изменилась благодаря новым наблюдениям с помощью приборов MAROON-X на телескопе Gemini и ESPRESSO на системе Very Large Telescope.

Открытие четырех экзопланет

Группа ученых под руководством Ритвика Басанта из Чикагского университета проанализировала более ста наблюдений, проведенных за три года. Исследования показали, что у Барнардовой стрелы действительно есть три экзопланеты. Позже, объединив данные с телескопа ESPRESSO, астрономы идентифицировали и четвертую.

Выводы подтвердили ранее опубликованные результаты Европейской южной обсерватории, которая осенью прошлого года нашла одну экзопланету и три возможных кандидата.

Планеты без шансов на жизнь

Обнаруженные планеты имеют массу от 0,19 до 0,34 массы Земли и, скорее всего, представляют собой каменистые миры. Однако их орбиты расположены слишком близко к родительской звезде. Год на этих планетах длится всего от 2,3 до 6,7 земных дней, что указывает на экстремально высокие температуры на их поверхности. Жизнь в привычном нам понимании в таких условиях невозможна.

Прорыв в точности наблюдений

"Это действительно захватывающее открытие! Барнардова стрела — наш космический сосед, но мы так мало о нем знаем", — делится впечатлениями Басант. По его словам, эти результаты говорят о значительном улучшении точности современных астрономических приборов. Теперь они позволяют вести наблюдения с большей детализацией, чем когда-либо прежде.

Открытие четырех экзопланет стало важным шагом в изучении ближайших звездных систем и подтверждением того, что наша Галактика по-прежнему полна тайн.

Уточнения

Астроно́мия (от др.-греч. ἄστρον - "звезда" и νόμος - "закон") — наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел (планет, звёзд, астероидов, и т. д.) и систем.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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