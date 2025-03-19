Экзопланеты у нашего космического соседа: неожиданный поворот в поисках жизни

Астрономы сделали впечатляющее открытие: у одной из ближайших к нам звезд — Барнардовой стрелы — обнаружены сразу четыре каменистые экзопланеты. Однако надежд на их обитаемость, увы, нет.
Барнардова звезда, известная также как Барнардова стрела, занимает четвертое место среди ближайших к Солнцу звезд, уступая лишь системе Альфа Центавра. Она находится всего в шести световых годах от Земли и является ближайшим одиночным красным карликом.
Долгое время этот объект был в центре внимания охотников за экзопланетами. Несколько раз появлялись заявления об их открытии, но позже эти данные не подтверждались. Однако ситуация изменилась благодаря новым наблюдениям с помощью приборов MAROON-X на телескопе Gemini и ESPRESSO на системе Very Large Telescope.
Группа ученых под руководством Ритвика Басанта из Чикагского университета проанализировала более ста наблюдений, проведенных за три года. Исследования показали, что у Барнардовой стрелы действительно есть три экзопланеты. Позже, объединив данные с телескопа ESPRESSO, астрономы идентифицировали и четвертую.
Выводы подтвердили ранее опубликованные результаты Европейской южной обсерватории, которая осенью прошлого года нашла одну экзопланету и три возможных кандидата.
Обнаруженные планеты имеют массу от 0,19 до 0,34 массы Земли и, скорее всего, представляют собой каменистые миры. Однако их орбиты расположены слишком близко к родительской звезде. Год на этих планетах длится всего от 2,3 до 6,7 земных дней, что указывает на экстремально высокие температуры на их поверхности. Жизнь в привычном нам понимании в таких условиях невозможна.
"Это действительно захватывающее открытие! Барнардова стрела — наш космический сосед, но мы так мало о нем знаем", — делится впечатлениями Басант. По его словам, эти результаты говорят о значительном улучшении точности современных астрономических приборов. Теперь они позволяют вести наблюдения с большей детализацией, чем когда-либо прежде.
Открытие четырех экзопланет стало важным шагом в изучении ближайших звездных систем и подтверждением того, что наша Галактика по-прежнему полна тайн.
Астроно́мия (от др.-греч. ἄστρον - "звезда" и νόμος - "закон") — наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел (планет, звёзд, астероидов, и т. д.) и систем.
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