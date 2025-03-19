Невидимки мезозоя: почему древние млекопитающие были тёмными

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Какого цвета была шерсть у млекопитающих, живших во времена динозавров? Новый анализ ископаемых останков даёт неожиданный ответ! Оказалось, что эти существа носили тёмную, неприметную окраску, что, по мнению учёных, указывает на их ночной образ жизни.

Фото: flickr.com by U.S. Fish and Wildlife Service Southeast Region, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Летучая мышь

Древние млекопитающие в тени динозавров

Во времена мезозоя Землю населяли не только огромные динозавры, но и небольшие млекопитающие, которые делили с ними экосистему. Однако о них мы знаем гораздо меньше — их окаменелости встречаются реже, и они хуже сохранились. Именно поэтому международная группа учёных, в которую вошли палеонтологи, геологи и биологи, решила выяснить, какого цвета была их шерсть.

Как удалось узнать цвет шерсти

В центре исследования оказались меланосомы — микроскопические структуры в клетках, отвечающие за пигментацию. Ранее с их помощью уже удалось определить окраску перьев у динозавров. Теперь же учёные решили проверить, можно ли таким способом установить цвет шерсти у древних млекопитающих.

"Чёрные, как ночь"

Команда под руководством Руошуан Ли из Китайского университета геологических наук в Пекине сначала проанализировала меланосомы у 116 современных млекопитающих. С помощью электронного микроскопа и спектроскопии они изучили их форму, размер и расположение. Затем те же методы применили к ископаемым останкам шести млекопитающих, живших в мезозое. Результаты показали: все они имели тёмную, матовую окраску.

Почему это логично

Учёные считают, что такой вывод закономерен. Мезозойские млекопитающие были небольшими и, вероятно, вели ночной образ жизни. Сегодня мы видим подобную закономерность у современных животных: кроты, летучие мыши и полёвки, активные в тёмное время суток, чаще всего имеют тёмную шерсть. Такой окрас помогает им сливаться с окружающей средой и скрываться от хищников.

Как изменялась окраска млекопитающих

После исчезновения динозавров млекопитающие стали занимать новые экологические ниши, что привело к появлению различных оттенков шерсти. Исследователи также предполагают, что повышенное содержание меланина у древних животных не только помогало им маскироваться, но и могло выполнять дополнительные функции: защищать от ультрафиолета, способствовать терморегуляции или придавать шерсти прочность.

Уточнения

Палеонтоло́гия (от др.-греч. παλαιοντολογία) — наука о жизни, существовавшей до начала голоценовой эпохи или в её начале (примерно 11 700 лет назад), в прошлые геологические периоды.

