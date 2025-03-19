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Невидимки мезозоя: почему древние млекопитающие были тёмными

2:42
Наука

Какого цвета была шерсть у млекопитающих, живших во времена динозавров? Новый анализ ископаемых останков даёт неожиданный ответ! Оказалось, что эти существа носили тёмную, неприметную окраску, что, по мнению учёных, указывает на их ночной образ жизни.

Летучая мышь
Фото: flickr.com by U.S. Fish and Wildlife Service Southeast Region, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Летучая мышь

Древние млекопитающие в тени динозавров

Во времена мезозоя Землю населяли не только огромные динозавры, но и небольшие млекопитающие, которые делили с ними экосистему. Однако о них мы знаем гораздо меньше — их окаменелости встречаются реже, и они хуже сохранились. Именно поэтому международная группа учёных, в которую вошли палеонтологи, геологи и биологи, решила выяснить, какого цвета была их шерсть.

Как удалось узнать цвет шерсти

В центре исследования оказались меланосомы — микроскопические структуры в клетках, отвечающие за пигментацию. Ранее с их помощью уже удалось определить окраску перьев у динозавров. Теперь же учёные решили проверить, можно ли таким способом установить цвет шерсти у древних млекопитающих.

"Чёрные, как ночь"

Команда под руководством Руошуан Ли из Китайского университета геологических наук в Пекине сначала проанализировала меланосомы у 116 современных млекопитающих. С помощью электронного микроскопа и спектроскопии они изучили их форму, размер и расположение. Затем те же методы применили к ископаемым останкам шести млекопитающих, живших в мезозое. Результаты показали: все они имели тёмную, матовую окраску.

Почему это логично

Учёные считают, что такой вывод закономерен. Мезозойские млекопитающие были небольшими и, вероятно, вели ночной образ жизни. Сегодня мы видим подобную закономерность у современных животных: кроты, летучие мыши и полёвки, активные в тёмное время суток, чаще всего имеют тёмную шерсть. Такой окрас помогает им сливаться с окружающей средой и скрываться от хищников.

Как изменялась окраска млекопитающих

После исчезновения динозавров млекопитающие стали занимать новые экологические ниши, что привело к появлению различных оттенков шерсти. Исследователи также предполагают, что повышенное содержание меланина у древних животных не только помогало им маскироваться, но и могло выполнять дополнительные функции: защищать от ультрафиолета, способствовать терморегуляции или придавать шерсти прочность.

Уточнения

Палеонтоло́гия (от др.-греч. παλαιοντολογία) — наука о жизни, существовавшей до начала голоценовой эпохи или в её начале (примерно 11 700 лет назад), в прошлые геологические периоды.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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