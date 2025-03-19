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Заброшенные шахты превратят в гигантские батареи: почему это может изменить энергетику

2:25
Наука

Что, если заброшенные шахты можно использовать не просто как руины прошлого, а как источник энергии будущего? Учёные придумали способ превратить старые шахтные тоннели в гигантские гравитационные батареи, способные вырабатывать электричество благодаря простым законам физики.

Проходная золотая жила в Мариане
Фото: flickr.com by Леандро Нейман Чуффо, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Проходная золотая жила в Мариане

Когда шахта становится аккумулятором

Современный мир требует всё больше электроэнергии, но строительство новых электростанций — не всегда оптимальное решение. Поэтому учёные ищут альтернативные способы её хранения и генерации. Один из таких методов — использование гравитации. Ведь любой тяжёлый объект, падая с высоты, может производить энергию.

На этом принципе работают гидроаккумулирующие электростанции: вода поднимается насосами в резервуар на высоту, а затем, падая вниз, вращает турбины и вырабатывает электричество. Австрийские учёные из Международного института прикладного системного анализа (IIASA) решили адаптировать этот принцип для шахт, использовав вместо воды песок.

Как это работает

Проект получил название UGES (Underground Gravity Energy Storage) — "Подземное хранилище энергии на основе гравитации". В шахтные стволы устанавливаются подъемники, которые перемещают контейнеры с песком вверх и вниз. Когда контейнер опускается, его движение тормозится, а выделяющаяся энергия преобразуется в электричество. Затем специальные конвейеры распределяют песок по шахтным тоннелям, а избыточная энергия используется для его подъёма обратно на поверхность.

Шахты будущего: есть ли перспективы

Пока что проект существует лишь на бумаге, но он уже привлек внимание ряда компаний и научных организаций. Концепция гравитационных батарей не нова: ранее предлагалось использовать тот же принцип в высотных зданиях. Однако заброшенные шахты могут стать гораздо более удобным решением — ведь их уже не нужно строить с нуля.

Эта технология могла бы не только обеспечить альтернативный источник энергии, но и вдохнуть новую жизнь в старые шахты, превращая их из заброшенных объектов в полезные инфраструктуры. Останется ли идея на стадии теории или получит реальное воплощение — покажет время.

Уточнения

Ша́хта (от нем. Schacht) — промышленное предприятие, осуществляющее добычу полезных ископаемых с помощью системы подземных горных выработок.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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