Заброшенные шахты превратят в гигантские батареи: почему это может изменить энергетику

Что, если заброшенные шахты можно использовать не просто как руины прошлого, а как источник энергии будущего? Учёные придумали способ превратить старые шахтные тоннели в гигантские гравитационные батареи, способные вырабатывать электричество благодаря простым законам физики.
Современный мир требует всё больше электроэнергии, но строительство новых электростанций — не всегда оптимальное решение. Поэтому учёные ищут альтернативные способы её хранения и генерации. Один из таких методов — использование гравитации. Ведь любой тяжёлый объект, падая с высоты, может производить энергию.
На этом принципе работают гидроаккумулирующие электростанции: вода поднимается насосами в резервуар на высоту, а затем, падая вниз, вращает турбины и вырабатывает электричество. Австрийские учёные из Международного института прикладного системного анализа (IIASA) решили адаптировать этот принцип для шахт, использовав вместо воды песок.
Проект получил название UGES (Underground Gravity Energy Storage) — "Подземное хранилище энергии на основе гравитации". В шахтные стволы устанавливаются подъемники, которые перемещают контейнеры с песком вверх и вниз. Когда контейнер опускается, его движение тормозится, а выделяющаяся энергия преобразуется в электричество. Затем специальные конвейеры распределяют песок по шахтным тоннелям, а избыточная энергия используется для его подъёма обратно на поверхность.
Пока что проект существует лишь на бумаге, но он уже привлек внимание ряда компаний и научных организаций. Концепция гравитационных батарей не нова: ранее предлагалось использовать тот же принцип в высотных зданиях. Однако заброшенные шахты могут стать гораздо более удобным решением — ведь их уже не нужно строить с нуля.
Эта технология могла бы не только обеспечить альтернативный источник энергии, но и вдохнуть новую жизнь в старые шахты, превращая их из заброшенных объектов в полезные инфраструктуры. Останется ли идея на стадии теории или получит реальное воплощение — покажет время.
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