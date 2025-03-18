Заметаем свой цифровой след! Простые шаги к онлайн-безопасности

В современном цифровом мире множество приложений отслеживает активность пользователей без их ведома.
IT-эксперт Елена Гутыро предложила несколько эффективных методов для повышения конфиденциальности и уменьшения воздействия назойливой рекламы, пишет "Царьград".
Первый совет заключается в отключении фоновой работы ненужных программ. Это можно сделать через "Диспетчер задач" на компьютере или в разделе "Батарея" на мобильном устройстве. Так можно уменьшить сбор данных и улучшить защиту личной информации.
Кроме того, Гутыро рекомендует установить надежный блокировщик рекламы, загружая его из доверенных источников или официальных магазинов приложений. Это поможет защититься от нежелательной рекламы и повысит уровень конфиденциальности.
С учетом увеличивающихся угроз к приватности, эти советы особенно полезны для тех, кто хочет защитить свои личные данные и лучше контролировать свой цифровой след.
Пользователь — лицо, которое использует компьютер или сетевую службу.
Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.