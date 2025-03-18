Заметаем свой цифровой след! Простые шаги к онлайн-безопасности

1:01 Your browser does not support the audio element. Наука

В современном цифровом мире множество приложений отслеживает активность пользователей без их ведома.

Фото: freepik.com by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покупки в интернете

IT-эксперт Елена Гутыро предложила несколько эффективных методов для повышения конфиденциальности и уменьшения воздействия назойливой рекламы, пишет "Царьград".

Первый совет заключается в отключении фоновой работы ненужных программ. Это можно сделать через "Диспетчер задач" на компьютере или в разделе "Батарея" на мобильном устройстве. Так можно уменьшить сбор данных и улучшить защиту личной информации.

Кроме того, Гутыро рекомендует установить надежный блокировщик рекламы, загружая его из доверенных источников или официальных магазинов приложений. Это поможет защититься от нежелательной рекламы и повысит уровень конфиденциальности.

С учетом увеличивающихся угроз к приватности, эти советы особенно полезны для тех, кто хочет защитить свои личные данные и лучше контролировать свой цифровой след.

Уточнения

Пользователь — лицо, которое использует компьютер или сетевую службу.



