Оплодотворение не гонка, а собеседование! Как женский репродуктивный орган проводит отбор кандидатов

2:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Оплодотворение яйцеклетки часто представляется как захватывающая гонка, в которой миллионы сперматозоидов стремятся к яйцеклетке, и лишь один из них — самый быстрый и сильный — проникает в неё, чтобы передать свои гены потомству. Однако это представление не совсем верно.

Фото: https://www.flickr.com/photos/102642344@N02/10184003036 by Zappys Technology Solutions, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сперматозоиды

По словам профессора зоологии Дэвида Дж. Миллера из Университета Иллинойс в Урбана-Шампейн, на самом деле женские репродуктивные органы играют ключевую роль в этом процессе. Сперматозоиды, действительно, движутся, но основное движение обеспечивается сокращениями женских половых путей, особенно матки, которые помогают перемещать жидкости по направлениям.

Исследование 1996 года показало эффективность этих сокращений: ученые вставили шарики размером со сперматозоиды в матку 64 женщин, и некоторые из них довольно быстро достигли фаллопиевых труб, где обычно происходит оплодотворение.

Кроме того, яйцеклетка, не имея возможности плавать, также движется к сперматозоидам с помощью крошечных волосков, известных как реснички. Эти реснички создают поток, борясь с движением сперматозоидов, чтобы добиться встречи с яйцеклеткой.

Важно отметить, что достижение яйцеклетки самим сперматозоидом не гарантирует оплодотворение. Сперматозоидам требуется время для окончательного созревания в женских половых путях, и те, кто "выигрывает гонку", могут не успеть оплодотворить яйцеклетку, так как в это время могут появиться менее зрелые, но более подходящие сперматозоиды.

В действительности только небольшая часть сперматозоидов достигает яйцеклетки. Менее 1-3% из них, попавших в матку, доходит до цели. У большинства сперматозоидов возникают проблемы на пути: они могут быть вымыты из маточных труб или уничтожены иммунными клетками, которые воспринимают их как чуждые организму.

По словам Коэль, до 70% сперматозоидов не проходят даже через шейку матки и застревают там, не имея возможности продолжить движение, пишет livescience.

Уточнения

Фалло́пиевы тру́бы (также ма́точные трубы) — яйцевод, парный трубчатый орган, соединяющий полость матки с брюшной полостью. Названы по имени итальянского анатома XVI века Габриеле Фаллопия, впервые описавшего их.



