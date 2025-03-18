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Что скрывает бутилированная вода? Крошечные частицы — большие последствия

1:26
Наука

Исследование показало, что микропластик, который представляет собой крошечные пластиковые частицы длиной менее 5 миллиметров, является основным переносчиком загрязняющего вещества бензапирена в организм.

Питьевая вода в магазине
Фото: Wikimedia Commons by Ivy Main, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Питьевая вода в магазине

Хотя конкретные пути попадания этого вещества еще не изучены, существует свидетельство о его всасывании преимущественно через кишечник после потребления, что может представлять риск для здоровья.

Основным источником микропластика исследование назвало бутилированную воду, которая может повреждать стенки кишечника и почек, а также вызывать системное воспаление.

Микропластик накапливается в океанах, что приводит к ущербу коралловым рифам и другим морским экосистемам. Воздействие микропластика все еще изучается, и мы не знаем в полной мере, насколько это опасно для экологии и здоровья человека.

 Покупая многоразовые бутылки для воды и контейнеры вместо одноразовых, а также отказавшись от пластиковых пакетов в пользу многоразовых, мы можем снизить количество пластика, который разлагается на микропластик. Поддержка брендов, использующих непластиковую упаковку, также будет полезна.

Ученые продолжают искать решения проблемы микропластика. В разработке находится фильтр под названием bioCap, который уже демонстрирует многообещающие результаты, пишет yahoo.

Уточнения

Фильтр (от лат. filtrum — «войлок») — устройства, созданные для отделения чего-то от чего-то. Механизмы, выделяющие (или удаляющие) из исходного объекта некоторую часть с заданными свойствами.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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