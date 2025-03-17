Термоядерный синтез: как 22 минуты могут изменить мир энергетики

2:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Команда, работающая на токамаке на юге Франции, достигла значительного прорыва, удерживая плазму в течение 22 минут (1337 секунд), что стало новым мировым рекордом, побившим предыдущий результат, установленный в Китае.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Bob Mumgaard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ токамак

Это достижение возглавила доктор Анн-Изабель Этьенвр из Французской комиссии по атомной энергии (CEA), которая работает над созданием более надежных условий для термоядерного синтеза.

Термоядерный синтез — это процесс, при котором легкие атомные ядра объединяются с выделением огромного количества энергии. Для эффективного протекания этой реакции требуется температура выше 100 миллионов градусов Цельсия. При таких температурах атомы сталкиваются с большой скоростью, и если управление магнитными полями нарушается, плазма может выйти из контроля.

Токамаки представляют собой устройства, предназначенные для удержания высокой температуры и стабильности плазмы. 22-минутное удержание плазмы является важным шагом в снижении неконтролируемого выделения тепла, что критично для эффективности термоядерных реакторов.

Доктор Этьенвр отметила, что эксперименты продолжатся с использованием более мощных источников энергии для увеличения времени стабильных реакций и повышения температуры. Многонациональная команда исследователей продолжает работать над этой технологией, и новый рекорд открывает дверь для более сложных достижений.

Термоядерный синтез отличается от деления, используемого на современных атомных электростанциях, тем, что он производит гораздо меньше радиоактивных отходов и основан на использовании водорода — самого распространенного элемента во Вселенной. Это создает огромный потенциал для развития термоядерной энергетики как экологически чистого источника энергии.

Проект ITER (Международный экспериментальный термоядерный реактор) собрал такие страны, как Китай, США и Евросоюз, и строится на юге Франции. Хотя сроки завершения строительства несколько раз переносились, исследователи остаются оптимистами в отношении будущих испытаний термоядерного синтеза.

Лаборатории по всему миру стремятся достичь положительного энергетического баланса, чтобы реакторы вырабатывали больше энергии, чем потребляют. Недавние успехи в более мелких токамаках, таких как достижение 59 мегаджоулей энергии в Европейском объединенном тороидальном реакторе, показывают, что прогресс в области термоядерной энергетики становится возможным, пишет earth.

Уточнения

Токама́к (тороидальная камера с магнитными катушками) — тороидальная установка для магнитного удержания плазмы с целью достижения условий, необходимых для протекания управляемого термоядерного синтеза.



