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Преобразование отходов в ценные ресурсы! Учёные нашли новое решение для переработки осадков сточных вод

2:27
Наука

Ученые из Наньянского технологического университета в Сингапуре разработали новый метод, который преобразует осадок сточных вод — побочный продукт очистки сточных вод — в экологически чистый водород и одноклеточный белок, пригодный для корма животных.

Очистные сооружения
Фото: mos.ru by Мосводоканал, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Очистные сооружения

Этот процесс, описанный в журнале Nature Water, решает две серьезные проблемы: утилизацию отходов и устойчивое производство ресурсов, а также поддерживает усилия университета по борьбе с изменением климата и содействию экологической устойчивости.

Согласно данным ООН, к 2050 году население городов увеличится на 2,5 миллиарда человек, что приведет к росту объемов производства осадка сточных вод. Утилизация этих отходов является сложной задачей, так как они содержат тяжелые металлы и другие загрязняющие вещества.

Каждый год в мире образуется более 100 миллионов тонн осадка сточных вод, и количество продолжает расти. Однако традиционные методы утилизации, такие как сжигание и захоронение, оказываются неэффективными и способствуют загрязнению окружающей среды.

Для решения этой проблемы команда из НТУ разработала трехступенчатый процесс, который работает на солнечной энергии и сочетает механические, химические и биологические методы. Исследования показали, что этот новый процесс более эффективен, чем традиционные методы, такие как анаэробное сбраживание, так как он позволяет извлекать больше ресурсов, эффективно удалять тяжелые металлы и оказывать менее негативное воздействие на окружающую среду.

Ведущий исследователь, доцент Ли Хонг заявил, что их метод превращает отходы в ценные ресурсы, снижая ущерб для экологии и создавая возобновляемые источники энергии и экологически чистые продукты питания. Соруководитель исследования профессор Чжоу Янь отметил, что данная методология демонстрирует, как можно одновременно решать несколько проблем, превращая сложные побочные продукты в чистую энергию и питательный белок.

Процесс включает механическое измельчение осадка, затем химическую обработку, которая отделяет вредные металлы от органических веществ, таких как белки и углеводы, пишет scitechdaily.

Уточнения

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος — жилище (дом), местопребывание и λόγος — учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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