Устал и ушёл: как Евфрат изменил судьбу великого города

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Древний Вавилон располагался на одном из рукавов реки Евфрат, которая текла почти 3000 километров от Турции до Персидского залива.

Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info Солнце заходит

Вместе с рекой Тигр создал Евфрат легендарную Месопотамию — первую в истории цивилизацию. Этот водоем обеспечивал жителей водой для питья, орошением полей и естественной защитой от врагов.

Вавилон процветал, строя великолепные висячие сады, храмы и создавая Кодекс Хаммурапи — первые законы в истории человечества. Всё это стало возможным благодаря водам Евфрата.

Однако со временем Евфрат начал мелеть, меняться и исчезать из-за природных изменений, таких как накапливание ила и песка, а также землетрясений. Кроме того, вавилоняне сами изменяли течение реки своими ирригационными канавами. В результате Вавилон оказался вдали от воды.

К тому же, климат региона становился всё суше и жарче. Без доступа к воде город медленно приходил в упадок, так как доставка воды издалека была экономически невыгодна. В результате Вавилон, как и многие древние города, стал жертвой изменения русел рек, что привело к его исчезновению.

Сегодня на месте древнего Вавилона совершенно другое русло, покрытое песком, и сам Евфрат значительно уменьшился в размерах по сравнению с тем, что было 6000 лет назад, пишет "Популярная наука".

Уточнения

Вавило́н (логографика: KÁ.DINGIR.RAKI, аккад. Bābili или Babilim «врата бога»; др.-греч. Βαβυλών) — древний город в Южной Месопотамии, столица Вавилонского царства. Важный политический, экономический и культурный центр Древнего мира, один из крупнейших городов в истории человечества и «первый мегалополис»; известный символ христианской эсхатологии и современной культуры. Руины Вавилона — группа холмов у города Эль-Хиллы (Ирак), в 90 километрах к югу от Багдада; объект всемирного наследия ЮНЕСКО.



