Заварил — и не знаешь, чем это кончится: как чай и кофе играют с нашим здоровьем в русскую рулетку

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2:15
Наука

Чашка ароматного кофе или чая — это не только способ взбодриться, но и потенциальная польза для здоровья. Согласно метаанализу 14 исследований, регулярное употребление этих напитков связано с снижением риска некоторых видов рака, особенно в области головы и шеи.

чай и кофе
Фото: Wikimedia Commons by Midori is licensed under GNU Free Documentation License
чай и кофе

Как кофе и чай влияют на риск онкологии?

Группа исследователей изучила данные, собранные в рамках Международной эпидемиологии рака головы и шеи (INHANCE). В исследовании приняли участие люди, которые сообщили о своих привычках в потреблении кофе (с кофеином и без него) и чая.

Анализ показал, что:

  • Употребление более 4 чашек кофе с кофеином в день снижает риск рака головы и шеи на 17%.
  • 3-4 чашки кофе уменьшают вероятность рака гипофарингеальной области на 41%.
  • Кофе без кофеина снижает риск рака полости рта на 25%.
  • Чай снижает риск рака гортани на 29%.
  • Одна чашка чая в день уменьшает вероятность рака головы и шеи на 9%, а рака гортани — на 27%.

Однако обнаружен неожиданный эффект: употребление более одной чашки чая в день может, наоборот, повышать риск рака гортани на 38%.

Почему так происходит?

Исследователи отмечают, что влияние кофе и чая на здоровье зависит от множества факторов: способа приготовления, температуры напитка, индивидуальных особенностей организма и даже генетики.

Хотя полученные данные выглядят многообещающими, ученые подчеркивают, что для окончательных выводов необходимы дополнительные исследования.

Кто финансировал исследование?

Работа проводилась при поддержке Национального института рака (University of Utah’s Huntsman Cancer Institute), что подтверждает научную значимость полученных результатов.

Если вы регулярно пьете чай или кофе, возможно, это не только приятная привычка, но и способ уменьшить риск некоторых видов рака. Однако важно помнить о балансе и умеренности, особенно если речь идёт о чае.

Уточнения

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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