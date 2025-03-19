Заварил — и не знаешь, чем это кончится: как чай и кофе играют с нашим здоровьем в русскую рулетку

Чашка ароматного кофе или чая — это не только способ взбодриться, но и потенциальная польза для здоровья. Согласно метаанализу 14 исследований, регулярное употребление этих напитков связано с снижением риска некоторых видов рака, особенно в области головы и шеи.
Группа исследователей изучила данные, собранные в рамках Международной эпидемиологии рака головы и шеи (INHANCE). В исследовании приняли участие люди, которые сообщили о своих привычках в потреблении кофе (с кофеином и без него) и чая.
Анализ показал, что:
Однако обнаружен неожиданный эффект: употребление более одной чашки чая в день может, наоборот, повышать риск рака гортани на 38%.
Исследователи отмечают, что влияние кофе и чая на здоровье зависит от множества факторов: способа приготовления, температуры напитка, индивидуальных особенностей организма и даже генетики.
Хотя полученные данные выглядят многообещающими, ученые подчеркивают, что для окончательных выводов необходимы дополнительные исследования.
Работа проводилась при поддержке Национального института рака (University of Utah’s Huntsman Cancer Institute), что подтверждает научную значимость полученных результатов.
Если вы регулярно пьете чай или кофе, возможно, это не только приятная привычка, но и способ уменьшить риск некоторых видов рака. Однако важно помнить о балансе и умеренности, особенно если речь идёт о чае.
Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.
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