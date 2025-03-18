В глубинах океана нашли гиганта: его возраст 300 лет

2:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Среди коралловых рифов Соломоновых Островов ученые сделали поразительное открытие: мегакоралл, который можно назвать одним из самых крупных живых существ на планете.

Фото: CBNMS Corals by National Marine Sanctuaries, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Коралловый риф

Он простирается на 34 метра в ширину, 32 метра в длину и 5,5 метра в высоту, а его возраст достигает 300 лет. Это больше, чем продолжительность жизни большинства морских обитателей!

Чем мегакоралл уникален?

Этот гигант принадлежит к виду Pavona clavus и кардинально отличается от привычных коралловых рифов. В отличие от них, состоящих из множества отдельных колоний, мегакоралл представляет собой единый организм.

Он состоит из миллионов полипов, которые функционируют как единое целое, обеспечивая его выживание даже в условиях, когда другие рифы погибают.

Как его нашли?

Открытие произошло случайно. Команда National Geographic Pristine Seas Expedition под руководством видеооператора Ману Сан-Феликса исследовала место, известное как "кладбище затонувших кораблей".

Внезапно перед ними возник этот огромный "подводный собор", который потряс ученых своими размерами и возрастом.

Почему это важно?

На фоне катастрофического разрушения коралловых рифов по всему миру мегакоралл Соломоновых Островов стал символом надежды.

Пока другие рифы гибнут из-за потепления воды, этот гигант выжил, возможно, благодаря своему расположению в более глубоких и прохладных водах.

Что можно сделать для защиты кораллов?

Проблема вымирания рифов требует срочных мер. 44% всех видов твердых кораллов могут исчезнуть в ближайшие десятилетия. Однако изучение мегакоралла поможет разработать стратегии защиты этих экосистем:

Запретить разрушительные методы, такие как вырубка мангровых лесов;

Увеличить финансирование программ по сохранению кораллов;

Ограничить загрязнение воды;

Продвигать инициативы по защите морских территорий.

Местные сообщества уже подали официальный запрос на защиту вод Малаулало, а ученые призывают к глобальным мерам по сохранению коралловых рифов.

Уточнения

National Geographic Channel (Nat Geo,) — американская телевизионная сеть, транслирующая научно-популярные фильмы, основное содержание которых чаще всего имеет отношение к науке, природе, культуре, истории и открытиям.



Кора́лл — материал скелета колонии коралловых полипов. Большие скопления кораллов формируют коралловые рифы и коралловые острова. Рост кораллов составляет обычно даже в благоприятных условиях не более 1 см в год в продольном направлении, поэтому на формирование среднего рифа могут уйти столетия, острова — тысячелетия.

