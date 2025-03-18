Судоходство меняло погоду веками — но об этом узнали только сейчас

Молния — одно из самых впечатляющих природных явлений. Её вспышки озаряют небо миллионы раз в сутки, а температура разряда в пять раз превышает жар поверхности Солнца. Но может ли человек управлять этим грозным явлением? Оказывается, косвенно — да.

Фото: commons.wikimedia.org by Murray Foubister, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Молнии

Как суда усиливали грозы

Учёные обнаружили, что загрязнение от грузовых кораблей могло увеличивать частоту молний. Дело в выбросах серы: частицы, выбрасываемые судами, становились "зародышами" для облаков, провоцируя образование ледяных кристаллов. Чем их больше, тем выше вероятность электрических разрядов в грозовых облаках.

На снимках из космоса над оживлёнными морскими путями, например, в районе Сингапурского порта, можно заметить странную особенность: полосы повышенной грозовой активности чётко совпадают с маршрутами судоходства.

Эксперимент, который изменил грозы

Долгое время это оставалось лишь гипотезой, пока в 2020 году не вступили в силу новые экологические нормы. Международные правила заставили суда за одну ночь сократить выбросы серы на 77%. Результат оказался неожиданным: частота молний в этих районах сократилась вдвое.

Это открытие поставило перед учёными новый вопрос: если судоходство могло влиять на грозы, не изменили ли промышленные выбросы глобальную картину молний по всей планете?

Неожиданные последствия

Очистка воздуха имеет очевидные плюсы: улучшение экологии, снижение заболеваемости. Однако влияние на атмосферные явления оказалось сложнее, чем предполагалось.

Меньше частиц в воздухе — меньше гроз, а значит, возможны изменения в погодных и климатических процессах. Всё это требует дальнейших исследований.

Мы только начинаем понимать, насколько сильно человек способен изменять атмосферу Земли. Возможно, наша деятельность влияет на природу куда больше, чем мы привыкли думать.

Уточнения

Гроза́ - атмосферное явление, при котором внутри облаков или между облаками и земной поверхностью возникают электрические разряды — молнии, сопровождаемые громом. Грозу без осадков называют "сухая гроза".



