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Древняя суперцивилизация исчезла без войны. Теперь все знают почему

Наука

Цивилизация долины Инда — одна из трёх древнейших в истории человечества, наряду с Месопотамией и Древним Египтом. На пике своего развития — около 2500 года до нашей эры — эта культура охватывала территорию современных Пакистана и северо-западной Индии. Города Хараппа, Мохенджо-Даро и другие были настоящими чудесами своего времени: с прямыми улицами, сложными системами водоснабжения, канализацией и централизованным строительством.

Древность
Фото: Designed by Freepik by victor217, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Древность

Но около 1900 года до нашей эры всё оборвалось. Люди ушли. Города опустели. И на протяжении веков учёные ломали голову: что же произошло?

Не войны и не вторжения

Многие теории пытались объяснить исчезновение этой загадочной культуры. Были версии о военных конфликтах, о вторжениях кочевых племён или массовых эпидемиях. Однако археологические данные не подтверждают широкомасштабных разрушений или насилия. Наоборот — всё указывает на постепенное затухание, а не на резкий и катастрофический конец.

Изменение климата — главный подозреваемый

Современные исследования начинают склоняться к иной версии: природа сыграла главную роль в падении хараппской цивилизации. Согласно данным палеоклиматологии, примерно в то время регион пережил резкое осушение. Реки, такие как Гхаггар-Хакра (возможно, легендарная река Сарасвати), начали пересыхать. Муссоны стали слабее, урожаи падали, водоснабжение ухудшалось.

"Если сравнивать с современными засухами, то мы говорим о климатическом изменении, продолжавшемся века. Это не просто неурожайный год, это конец стабильности", — отмечают исследователи.

Люди ушли, но не исчезли

Хараппцы не умерли внезапно — они адаптировались. Археологические данные показывают, что они стали перемещаться с равнин к более влажным регионам на востоке. Вместо мегаполисов начали появляться небольшие деревни, более приспособленные к новым условиям. Менялась и экономика: земледелие уступало место скотоводству и ремёслам.

Бесценное наследие, до сих пор не расшифрованное

Цивилизация Хараппы оставила после себя тысячи печатей с надписями, которые до сих пор никто не может расшифровать. Это одна из величайших лингвистических загадок истории. Мы не знаем, как называли себя эти люди, какую религию исповедовали, как выглядел их язык.

Именно поэтому любые сведения о них — будь то керамика, городские постройки или следы климата — столь важны. Они помогают восстановить картину прошлого без слов.

Урок на будущее

История индской цивилизации служит тревожным напоминанием о том, как зависимы мы от климата. Даже самая организованная, продуманная и развитая система может рухнуть, если природа изменит правила игры. Особенно сегодня, когда человечество вновь сталкивается с глобальными климатическими вызовами.

Уточнения

Война́ — вооружённая борьба между государствами или народами, между классами внутри государства.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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