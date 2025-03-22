Никто не знает, зачем они это сделали: загадочные шары из джунглей Коста-Рики

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В тропических лесах Коста-Рики археологи на протяжении десятилетий находят загадочные артефакты — почти идеально круглые каменные шары. Некоторые из них по размеру не больше мячика для гольфа, другие — достигают двух метров в диаметре и весят несколько тонн. Но главная загадка не в их масштабе, а в том, как и зачем они были созданы.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Наскальные рисунки

Совершенство без инструментов

Удивительно, но шары изготовлены с поразительной точностью — их геометрическая форма близка к идеальной сфере. Учитывая, что этим объектам может быть до 1500 лет, возникает множество вопросов: как древние люди без современных инструментов добились такого совершенства? Какая технология позволила выточить столь плотный камень, как гранодиорит, с такой ювелирной точностью?

"Это не просто куски камня, а результат огромных усилий, инженерной мысли и, возможно, религиозной или научной цели", — говорят исследователи.

Наследие исчезнувшей культуры

Большинство шаров было найдено в районе дельты реки Дикис — на юге страны. Этот регион когда-то был центром доиспанской культуры, о которой известно крайне мало. Учёные связывают каменные сферы с загадочной цивилизацией, исчезнувшей до прибытия европейцев. Ни письменности, ни других достоверных следов их жизни практически не осталось.

Связь с религией, властью или звёздами

Версий, объясняющих назначение шаров, много. Некоторые предполагают, что это были символы статуса и власти, расставленные у домов знати. Другие — что шары играли роль в религиозных ритуалах, символизируя небесные тела или божества. Есть и более смелая теория: шары могли служить в качестве астрономических инструментов, с помощью которых древние жрецы отслеживали движение солнца и звёзд.

Перемещённые и разрушенные

К сожалению, после их обнаружения в XX веке многие шары были перемещены, украдены или разрушены. Некоторые оказались в частных коллекциях, другие — в садах, на городских площадях и у зданий. Это затрудняет их исследование и лишает контекстной информации, которая могла бы пролить свет на их значение.

Всемирное признание и новые надежды

В 2014 году археологический комплекс "Доиспанские поселения со сферическими камнями в регионе Дикис" был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это дало надежду, что шары наконец получат заслуженное внимание — и, возможно, в будущем станут ключом к разгадке давно забытой главы человеческой истории.

Уточнения

Ко́ста-Ри́ка (исп. Costa Rica — «богатый берег»), официальное название — Респу́блика Ко́ста-Ри́ка (исп. República de Costa Rica) — государство в Центральной Америке.

