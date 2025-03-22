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Секретная сеть древних коридоров: Европа оказалась внутри загадки

2:58
Наука

Подземный мир Европы хранит гораздо больше тайн, чем принято думать. Археологи и исследователи всё чаще сталкиваются с следами обширной сети туннелей, простирающихся на сотни километров под землёй. Эти ходы были вырезаны в скальных породах тысячи лет назад — и до сих пор непонятно, кто и зачем их создал.

Коридор
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Коридор

Европа — единый подземный организм

Открытия были сделаны в Австрии, Германии, Франции, Испании, Великобритании и других странах. Строение туннелей в разных регионах удивительно похоже: узкие коридоры, плавные повороты, ниши для хранения и даже вентиляционные шахты. Возраст находок — от 3 до 6 тысяч лет. Это почти на грани неолита и бронзового века.

Несмотря на расстояния, архитектурный стиль, глубина и особенности устройства остаются похожими. Такое сходство порождает вопрос: существовала ли в древности цивилизация, объединившая Европу под землёй?

Подземные магистрали или хранилища

Назначение этих туннелей до сих пор вызывает ожесточённые споры. Одна из версий — это были системы тайных перемещений между поселениями в опасные времена. Другая — культовые сооружения или хранилища. Есть и более смелые предположения: подземные тоннели могли быть частью некой давно забытой религиозной системы или даже формой древнего общения.

"Невозможно представить, чтобы такие тоннели строились без ясной и важной цели. Это требует технологий, труда и времени — значит, стоило усилий", — говорят исследователи.

Труд, опередивший время

Трудоёмкость прокладки туннелей поражает. Без современной техники вырезать десятки километров ходов — почти немыслимо. Учитывая ограниченные инструменты того времени, эти работы могли занимать десятилетия или даже века. При этом известно, что туннели тщательно планировались: они не просто следуют случайным маршрутам, а порой соединяют древние поселения, культовые объекты и природные ориентиры.

Загадка без ответов

Что бы ни стояло за этими сооружениями — военные, религиозные или утилитарные цели — одно ясно: перед нами следы высокого уровня организации и мышления. Удивительно, что о такой масштабной системе человечество почти не знало до последнего времени. Возможно, туннели были спрятаны специально. Или просто забыты.

Археология будущего

Раскопки и исследования продолжаются. С развитием георадаров и 3D-картирования появляются новые участки этой сети. Ученые надеются, что дальнейшие открытия помогут пролить свет на загадочную страницу европейской доистории — ту, что скрыта под землёй.

Уточнения

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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