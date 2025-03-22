Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смотрите, что вытворяет: Малышева ошарашена экстремальным методом омоложения Павла Дурова
4 тренировки в неделю: фитнес-гуру раскрыл секрет идеальной фигуры после 40 лет
Загадка Пороховой башни: почему символом Праги перестраивали так много раз
Одна ошибка, и ваш урожай пропал! Как правильно прореживать морковь и свёклу
Что тревожит вашего питомца — и почему вы об этом не догадываетесь
Не покупайте, но не жгите! Илон Маск обратился к противникам Tesla
Поставка военной помощи Украине из США официально возобновилась
Рассадник заразы: 5 самых грязных мест в вашей спальне, о которых вы даже не догадывались
Здоровый мозг начинается с талии: что важно знать каждому

Мертвый город оживает: в Сахаре найдены руины, меняющие представление об истории

2:51
Наука

Там, где кажется, что жизнь невозможна, пески Сахары неожиданно приоткрыли завесу прошлого. Археологи обнаружили останки загадочного древнего города, который, судя по всему, был частью почти не изученной цивилизации, существовавшей тысячи лет назад. Раскопки проводились в отдалённом районе, скрытом под слоями песка и времени, — и уже первые находки переворачивают устоявшиеся представления о древней Африке.

Город в пустыне
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Город в пустыне

Следы давно исчезнувшей цивилизации

На месте были обнаружены фрагменты зданий, остатки глиняных стен, захоронения, керамика, а также инструменты, сделанные из камня и меди. Удивительно, что эта цивилизация, несмотря на суровые условия пустыни, смогла построить устойчивую систему жизни — вероятно, с собственным ремеслом, торговлей и социальным устройством.

"Это не просто поселение — это следы организованного городского устройства. Мы видим чёткие границы, планировку, слои культурных отложений", — отмечают участники экспедиции.

Возраст находок, по предварительным оценкам, может составлять от 3000 до 5000 лет. Некоторые следы указывают на то, что климат в этом регионе когда-то был мягче, и Сахара не всегда была безжизненной.

Когда пустыня была зелёной

Тысячелетия назад Сахара выглядела иначе. Учёные уже давно знали, что в период, известный как "Зелёная Сахара" (примерно 10 000-5000 лет назад), на этой территории были реки, озёра, саванны и целые экосистемы, благоприятные для жизни. Новое открытие подтверждает: на пике этого периода здесь процветала культура, о которой ранее ничего не было известно.

Открытие поднимает вопрос — кто были эти люди, и куда они исчезли, когда пустыня вновь вернулась на своё место?

Молчаливые свидетели прошлого

Особенно ценно, что археологи обнаружили захоронения, в которых покойные были уложены с явными ритуальными признаками. Это может говорить о сложной системе верований, возможно, с культом предков или поклонением природным стихиям.

Внутри найденных гробниц были амулеты, сосуды и даже остатки тканей — крайне редкая находка в условиях сухого климата. Всё это позволяет предположить, что город был не только центром ремесла и торговли, но и важным религиозным узлом.

Впереди — разгадка

Следующие этапы исследований могут открыть больше подробностей: язык, торговые связи, возможно — письменность. Для истории человечества это шанс взглянуть на "пустое место" как на живой и сложный мир, который существовал в самом сердце Африки — и бесследно исчез.

Уточнения

Саха́ра (араб. الصحراء الكبرى‎, Эс-Сахра-ль-Кубра; бербер. ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ, Tiniri; исп. Sáhara, фр. Sahara) — крупнейшая жаркая пустыня и вторая, после Антарктической, пустыня на Земле по площади.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Наука и техника
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме Аудио 
Забудьте про уксус и соду: вот что навсегда избавит унитаз от жёлтого известкового налёта
Недвижимость
Забудьте про уксус и соду: вот что навсегда избавит унитаз от жёлтого известкового налёта Аудио 
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды
Авто
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды Аудио 
Популярное
Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения

Шторы уходят в прошлое! Узнайте, чем заменить тканевые занавески: раздвижные панели, стекло, растения, ставни и жалюзи. 5 идей для стильного интерьера.

Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай
Если птицы слишком часто заглядывают в ваш дом – пора узнать почему
Истребитель F-47: Трамп похвастался секретами нового самолёта шестого поколения Дмитрий Плотников Эрдоган или Имамоглу. Кто победит? Любовь Степушова На вечере памяти Планета Ширвиндт Театр сатиры сыграл в наивное хулиганство Анжела Якубовская
Забудьте про уксус и соду: вот что навсегда избавит унитаз от жёлтого известкового налёта
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды
Картофельные очистки — золото для грядки: вот как их правильно использовать
Картофельные очистки — золото для грядки: вот как их правильно использовать
Последние материалы
4 тренировки в неделю: фитнес-гуру раскрыл секрет идеальной фигуры после 40 лет
Загадка Пороховой башни: почему символом Праги перестраивали так много раз
Одна ошибка, и ваш урожай пропал! Как правильно прореживать морковь и свёклу
Мертвый город оживает: в Сахаре найдены руины, меняющие представление об истории
Что тревожит вашего питомца — и почему вы об этом не догадываетесь
Не покупайте, но не жгите! Илон Маск обратился к противникам Tesla
Поставка военной помощи Украине из США официально возобновилась
Рассадник заразы: 5 самых грязных мест в вашей спальне, о которых вы даже не догадывались
Здоровый мозг начинается с талии: что важно знать каждому
Режимы АКПП, о которых забывают даже опытные водители — но они могут выручить вас на дороге
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.