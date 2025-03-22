Мертвый город оживает: в Сахаре найдены руины, меняющие представление об истории

2:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Там, где кажется, что жизнь невозможна, пески Сахары неожиданно приоткрыли завесу прошлого. Археологи обнаружили останки загадочного древнего города, который, судя по всему, был частью почти не изученной цивилизации, существовавшей тысячи лет назад. Раскопки проводились в отдалённом районе, скрытом под слоями песка и времени, — и уже первые находки переворачивают устоявшиеся представления о древней Африке.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Город в пустыне

Следы давно исчезнувшей цивилизации

На месте были обнаружены фрагменты зданий, остатки глиняных стен, захоронения, керамика, а также инструменты, сделанные из камня и меди. Удивительно, что эта цивилизация, несмотря на суровые условия пустыни, смогла построить устойчивую систему жизни — вероятно, с собственным ремеслом, торговлей и социальным устройством.

"Это не просто поселение — это следы организованного городского устройства. Мы видим чёткие границы, планировку, слои культурных отложений", — отмечают участники экспедиции.

Возраст находок, по предварительным оценкам, может составлять от 3000 до 5000 лет. Некоторые следы указывают на то, что климат в этом регионе когда-то был мягче, и Сахара не всегда была безжизненной.

Когда пустыня была зелёной

Тысячелетия назад Сахара выглядела иначе. Учёные уже давно знали, что в период, известный как "Зелёная Сахара" (примерно 10 000-5000 лет назад), на этой территории были реки, озёра, саванны и целые экосистемы, благоприятные для жизни. Новое открытие подтверждает: на пике этого периода здесь процветала культура, о которой ранее ничего не было известно.

Открытие поднимает вопрос — кто были эти люди, и куда они исчезли, когда пустыня вновь вернулась на своё место?

Молчаливые свидетели прошлого

Особенно ценно, что археологи обнаружили захоронения, в которых покойные были уложены с явными ритуальными признаками. Это может говорить о сложной системе верований, возможно, с культом предков или поклонением природным стихиям.

Внутри найденных гробниц были амулеты, сосуды и даже остатки тканей — крайне редкая находка в условиях сухого климата. Всё это позволяет предположить, что город был не только центром ремесла и торговли, но и важным религиозным узлом.

Впереди — разгадка

Следующие этапы исследований могут открыть больше подробностей: язык, торговые связи, возможно — письменность. Для истории человечества это шанс взглянуть на "пустое место" как на живой и сложный мир, который существовал в самом сердце Африки — и бесследно исчез.

Уточнения

Саха́ра (араб. الصحراء الكبرى‎, Эс-Сахра-ль-Кубра; бербер. ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ, Tiniri; исп. Sáhara, фр. Sahara) — крупнейшая жаркая пустыня и вторая, после Антарктической, пустыня на Земле по площади.

