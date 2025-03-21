Гигантский монумент на дне океана: случайность природы или забытая цивилизация

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В 1986 году у побережья японского острова Йонагуни, самого западного из островов архипелага Рюкю, дайвер-энтузиаст Кихачиро Арата обнаружил нечто странное: под толщей воды он заметил огромные каменные плиты, образующие прямоугольные формы, ступени, террасы и даже нечто, напоминающее лестницы и коридоры. Позже эта зона стала известна как "Памятник Йонагуни" — загадочный подводный комплекс, который по-прежнему вызывает ожесточённые споры среди учёных.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Морское дно

Археология или геология

С момента обнаружения Йонагунского комплекса не утихают дебаты: перед нами затонувший город, созданный рукой человека, или просто причудливая игра природы и времени?

Некоторые исследователи утверждают, что форма и структура монумента слишком правильны, чтобы быть естественными. Они указывают на чёткие линии, углы в 90 градусов, колонны и платформы, которые будто специально вырезаны. Некоторые даже видят сходство с архитектурой древних храмов Мезоамерики и пирамид Майя. Один из самых ярых сторонников версии о рукотворности памятника — японский морской геолог Масаки Кимура, который называет Йонагуни остатками древнего города, затонувшего во времена последнего Ледникового периода — более 10 000 лет назад.

"Это несомненно искусственное сооружение. Мы видим лестницы, дороги, стены. Всё это невозможно создать случайным образом", — говорит Кимура.

Однако большая часть научного сообщества относится к этим заявлениям скептически. Геологи считают, что скалы Йонагуни — это результат естественных процессов: осадочные породы трещат и разламываются под действием тектонической активности, создавая "ступени" и "стены", которые лишь выглядят как руины.

Затонувшая Атлантида Востока

Несмотря на скептицизм официальной науки, теория о "подводной Атлантиде" Востока приобрела популярность не только среди энтузиастов, но и среди туристов. Воды Йонагуни стали меккой для дайверов, а загадка монумента — поводом для множества теорий: от гипотез о древней затонувшей цивилизации до версий об участии пришельцев.

Некоторые энтузиасты предполагают, что комплекс был построен людьми задолго до известных цивилизаций Восточной Азии. Но если это так — кто были эти люди, и куда они исчезли?

Ответов всё ещё нет

Йонагуни остаётся одним из самых интригующих археологических и геологических феноменов. Несмотря на десятилетия исследований, единого мнения так и не выработано. Возможно, правда лежит где-то посередине: подводный монумент может быть результатом естественных процессов, которые затем были частично подкорректированы человеком.

Так или иначе, воды у побережья Йонагуни по-прежнему хранят свои тайны. И кто знает, что ещё скрыто в глубинах океана?

Уточнения

Океа́н (др.-греч. Ὠκεανός, от имени древнегреческого божества Океана) — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.

