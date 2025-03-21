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Холодное, но настоящее: учёные объяснили, как появилось ледяное сердце на Плутоне

Наука

Когда в 2015 году космический зонд New Horizons впервые пролетел мимо Плутона и передал на Землю снимки карликовой планеты, весь мир ахнул. На поверхности крохотного ледяного мира чётко выделялось огромное пятно в форме сердца. Это "сердце" моментально стало символом Плутона — трогательным и почти мистическим. Но что это было на самом деле? Совпадение? Иллюзия?

Плутон
Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Плутон

Теперь учёные, кажется, разгадали эту тайну.

Откуда взялось "сердце"

Регион в форме сердца носит название Томбогара Регио, в честь Клайда Томбо — человека, открывшего Плутон в 1930 году. Он занимает почти половину поверхности планеты и покрыт ярким азотным льдом.

Согласно свежим моделям и компьютерным симуляциям, сердце возникло из-за цикла сублимации и конденсации азота. То есть азот сначала испарялся с поверхности, а затем снова оседал в более низких и холодных участках, образуя плотный и светлый слой льда. Это повторялось миллионы лет, пока форма не стабилизировалась и не приобрела свой узнаваемый контур.

Климат и ландшафт создали необычную форму

На Плутоне крайне разреженная атмосфера, и температура на поверхности колеблется около -230 °C. Эти экстремальные условия и низкая гравитация создают уникальные климатические процессы.

Азот, присутствующий в атмосфере, ведёт себя странно: он может прямо переходить из газа в лёд и обратно, минуя жидкую фазу. Этот процесс — сублимация и обратная конденсация - буквально "рисует" ландшафт.

"Это сердце — не просто красивый рисунок, а результат тонкого баланса между атмосферой и поверхностью Плутона", — объясняют исследователи.

Почему это важно

Это открытие помогает лучше понять не только сам Плутон, но и поведение других ледяных тел на краю Солнечной системы — таких как Тритон (спутник Нептуна) или даже карликовые планеты в поясе Койпера.

Кроме того, это ещё один пример того, как удивительные формы и пейзажи могут возникать без вмешательства человека или даже жизни - только под действием физических процессов. И, согласитесь, есть в этом что-то романтичное: пустынный, далёкий мир с огромным холодным сердцем, которое всё же бьётся в ритме космоса.

Уточнения

Плуто́н (134340 Pluto, символы: и ) — крупнейшая известная карликовая планета Солнечной системы, транснептуновый объект и десятое по массе (без учёта спутников) небесное тело, обращающееся вокруг Солнца — после восьми планет и Эриды.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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