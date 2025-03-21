Он был длиной с автобус: в Альпах нашли морского монстра из прошлого

2:08 Your browser does not support the audio element. Наука

В высокогорьях Швейцарии, где сегодня лишь скалы и ледники, когда-то плескалось древнее море. Именно там палеонтологи наткнулись на поразительную находку: окаменелости гигантского морского хищника — ихтиозавра, длина которого могла достигать 20 метров. Это сравнимо с современным туристическим автобусом.

Фото: Freepik by stockgiu Морское чудовище

Именно этот экземпляр может стать самым крупным из когда-либо найденных морских рептилий.

Кто такие ихтиозавры — и почему они важны

Ихтиозавры не были динозаврами в привычном понимании — это морские рептилии, обитавшие на Земле примерно 250-90 миллионов лет назад. Они внешне напоминали современных дельфинов, но гораздо более устрашающих.

Эти животные были грозой доисторических морей. Но до сих пор самые крупные из известных экземпляров достигали максимум 15 метров в длину. Новый швейцарский "монстр" перешёл эту границу, поставив под сомнение прежние представления о пределах роста ихтиозавров.

Что нашли палеонтологи

Учёные обнаружили фрагменты позвоночника, зубов и рёбер, что позволило воссоздать примерный размер животного. Особенно впечатлили зубы: их размер говорит о том, что перед нами не просто большой охотник, а настоящий морской супер-хищник.

Интересно, что кости были найдены высоко в Альпах — это ещё одно напоминание о том, как сильно изменилась планета за миллионы лет. Район, где проходили раскопки, когда-то был дном тропического океана, покрывавшего территорию нынешней Европы.

Почему это открытие так важно

Находка не только расширяет представление о размерах ихтиозавров, но и ставит новые вопросы. Как такие огромные животные развивались и выживали? Что они ели — и были ли у них конкуренты?

Также это открытие может переосмыслить морскую экосистему мезозойской эры, показав, что пищевые цепочки в то время были более сложными, чем считалось раньше.

Уточнения

А́льпы (фр. Alpes, нем. Alpen, итал. Alpi, романш. Alps, словен. Alpe) — сложная система хребтов и массивов, протянувшаяся выпуклой дугой к северо-западу от Лигурийского моря до Среднедунайской низменности.

