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Новая гипотеза шокировала научный мир: океан был слишком ядовит, чтобы в нем зародилась жизнь

2:23
Наука

На протяжении десятилетий ученые считали, что жизнь на Земле зародилась в океане — где-то в тёплой, богатой минералами воде, возможно, рядом с гидротермальными источниками. Но новое исследование переворачивает эту картину с ног на голову: ранние океаны могли быть слишком кислыми, чтобы в них вообще что-то смогло выжить, не говоря уже о том, чтобы развиться в сложную форму жизни.

Дно океана
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Дно океана

 Как учёные это узнали

Исследователи изучили древние минералы, сохранившие химический состав воды, в которой они сформировались миллиарды лет назад. Именно из этих данных стало ясно: pH древнего океана был значительно ниже, чем предполагалось раньше. Это значит, что вода была кислой, почти агрессивной — такой, что молекулы, из которых формируются живые организмы, в ней просто не могли бы стабильно существовать.

"Это не просто неудобная среда — это настоящая химическая враждебность", — поясняют учёные.

Как это меняет представление о жизни на Земле

Если океан был слишком кислым для зарождения жизни, значит, жизнь могла появиться не в воде, а где-то ещё. Например, на суше — в тёплых, влажных микроокружениях вроде глины, почвы, мелких луж или геотермальных источников.

Такие среды не только более нейтральны по кислотности, но и способны удерживать органические молекулы в стабильном состоянии, защищая их от агрессивных условий.

Где тогда искать жизнь во Вселенной

Этот вывод касается не только истории Земли. Он влияет и на то, где мы ищем жизнь во Вселенной. Раньше ключевым ориентиром считалась вода — "где есть вода, там может быть жизнь". Теперь же оказывается, что одного наличия воды недостаточно: важна её химия.

Это значит, что даже на планетах, где есть океаны, не обязательно существует жизнь — особенно, если эти воды слишком кислые или щелочные.

Жизнь — не случайность, а хрупкое совпадение

Открытие делает само существование жизни ещё более удивительным. Оно показывает, что для появления живого нужно совпадение множества условий — и баланс химии играет в этом не меньшую роль, чем температура или наличие воды.

Уточнения

Океа́н (др.-греч. Ὠκεανός, от имени древнегреческого божества Океана) — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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