1,27 миллиона смертей: ИИ Google поможет остановить глобальную угрозу

2:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Имперского колледжа Лондона под руководством Хосе Пенадеса целое десятилетие изучали устойчивость супербактерий к антибиотикам. Однако искусственный интеллект Google смог прийти к такому же выводу всего за два дня.

Фото: flickr. com by NIAID, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Частицы вируса Эбола

Результаты работы ИИ совпали с неопубликованными выводами команды, что доказывает его потенциал в научных исследованиях. Он не только анализирует данные, но и предлагает гипотезы, ускоряя прорывы в биомедицине.

По словам учёного Тьяго Диаша да Косты, такие технологии могут перевернуть подход к научным изысканиям. ИИ способен устранять "тупиковые ситуации" и помогать исследователям сосредотачиваться на перспективных направлениях.

Проблема устойчивости к противомикробным препаратам уже стала глобальной угрозой. В 2019 году от лекарственно-устойчивых инфекций умерло 1,27 миллиона человек. В США количество жертв выросло на 52% с 2013 года.

Группа исследователей изучала механизмы, с помощью которых вирусы cf-PICIs заражают бактерии. Они подтвердили, что этот процесс происходит благодаря горизонтальному переносу генов. Исследователи опубликовали свои результаты 19 февраля на сервере препринтов bioRxiv, поэтому они ещё не прошли экспертную оценку. Интересно, что предложенная ИИ гипотеза совпала с результатами их экспериментов.

Это доказывает, что искусственный интеллект может значительно ускорять научный прогресс, экономя годы работы. Однако его использование вызывает споры. Проблема невоспроизводимости результатов и риск мошенничества заставляют ученых разрабатывать инструменты для проверки достоверности ИИ-выводов и этические рамки для оценки их точности.

Несмотря на столь многообещающие результаты, использование ИИ в науке остаётся спорным вопросом. Например, всё больше исследований, проводимых с помощью ИИ, показали, что они невоспроизводимы или даже откровенно фальсифицированы. Чтобы свести к минимуму эти проблемы и максимизировать пользу, которую ИИ может принести исследованиям, учёные предлагают инструменты для выявления неправомерных действий ИИ и создают этические рамки для оценки точности результатов, заключает автор статьи, которая опубликована на сайте livescience.com.

"Смех сквозь слёзы, - говорится в единственном комментарии к статье. - ИИ просто просмотрел доступные онлайн-материалы и составил резюме. ИИ проводил исследование? Давайте не будем говорить так, как будто искусственный интеллект опережает нас. Полная чушь".

Уточнения

Устойчивость к противомикробным препаратам возникает, когда микробы развивают механизмы, которые защищают их от воздействия противомикробных препаратов.

