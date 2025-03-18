Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мы вместе — США и РФ стали союзниками после разговора Трампа и Путина
Весна в доме: 6 простых способов обновить интерьер без ремонта
Французский язык уходит с рупоров аэропорта Цюриха в пользу немецкого и английского
Простая схема приучения к туалету: щенок освоит её за считанные дни
Цены на гибриды и электромобили бьют рекорды: что происходит на рынке Европы
Акции BYD взлетают: электромобили заряжаются быстрее, чем вы успеете заказать кофе
Головные боли, которые нельзя терпеть: как распознать опасные симптомы ВЧД
Гол ценою в золото: Шик принес Байеру невозможную победу!
Как сделать так, чтобы лилии цвели пышно и долго? Секрет подкормки

1,27 миллиона смертей: ИИ Google поможет остановить глобальную угрозу

2:55
Наука

Исследователи из Имперского колледжа Лондона под руководством Хосе Пенадеса целое десятилетие изучали устойчивость супербактерий к антибиотикам. Однако искусственный интеллект Google смог прийти к такому же выводу всего за два дня.

Частицы вируса Эбола
Фото: flickr. com by NIAID, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Частицы вируса Эбола

Результаты работы ИИ совпали с неопубликованными выводами команды, что доказывает его потенциал в научных исследованиях. Он не только анализирует данные, но и предлагает гипотезы, ускоряя прорывы в биомедицине.

По словам учёного Тьяго Диаша да Косты, такие технологии могут перевернуть подход к научным изысканиям. ИИ способен устранять "тупиковые ситуации" и помогать исследователям сосредотачиваться на перспективных направлениях.

Проблема устойчивости к противомикробным препаратам уже стала глобальной угрозой. В 2019 году от лекарственно-устойчивых инфекций умерло 1,27 миллиона человек. В США количество жертв выросло на 52% с 2013 года.

Группа исследователей изучала механизмы, с помощью которых вирусы cf-PICIs заражают бактерии. Они подтвердили, что этот процесс происходит благодаря горизонтальному переносу генов. Исследователи опубликовали свои результаты 19 февраля на сервере препринтов bioRxiv, поэтому они ещё не прошли экспертную оценку. Интересно, что предложенная ИИ гипотеза совпала с результатами их экспериментов. 

Это доказывает, что искусственный интеллект может значительно ускорять научный прогресс, экономя годы работы. Однако его использование вызывает споры. Проблема невоспроизводимости результатов и риск мошенничества заставляют ученых разрабатывать инструменты для проверки достоверности ИИ-выводов и этические рамки для оценки их точности.

Несмотря на столь многообещающие результаты, использование ИИ в науке остаётся спорным вопросом. Например, всё больше исследований, проводимых с помощью ИИ, показали, что они невоспроизводимы или даже откровенно фальсифицированы. Чтобы свести к минимуму эти проблемы и максимизировать пользу, которую ИИ может принести исследованиям, учёные предлагают инструменты для выявления неправомерных действий ИИ и создают этические рамки для оценки точности результатов, заключает автор статьи, которая опубликована на сайте livescience.com.

"Смех сквозь слёзы, - говорится в единственном комментарии к статье. - ИИ просто просмотрел доступные онлайн-материалы и составил резюме. ИИ проводил исследование? Давайте не будем говорить так, как будто искусственный интеллект опережает нас. Полная чушь".

 

Уточнения

Устойчивость к противомикробным препаратам возникает, когда микробы развивают механизмы, которые защищают их от воздействия противомикробных препаратов.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Как сохранить сияющую кожу после 60? Этот простой шаг удивит вас
Красота и стиль
Как сохранить сияющую кожу после 60? Этот простой шаг удивит вас Аудио 
Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит
Домашние животные
Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит Аудио 
Ажиотаж вокруг гирь: кому и зачем нужны старые железяки, и почему за них предлагают тысячи рублей
Новости спорта
Ажиотаж вокруг гирь: кому и зачем нужны старые железяки, и почему за них предлагают тысячи рублей Аудио 
Популярное
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс

Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.

Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс
ЕвроСМИ: Россия, США и Германия готовятся перезапустить трубопровод Северный поток
ЕвроСМИ: Россия, США и Германия готовятся перезапустить трубопровод Северный поток
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Когда сажать арбузы в 2025 году — лучшие дни для посадки
Запад бросает Украину: чем опасен уход военных невидимок из зоны спецоперации Дмитрий Плотников Рубль дорожает, так как кто-то его активно скупает. Кто и зачем? И как долго это продлится? Любовь Степушова От начальства надо держаться подальше, особенно если начальник император Сергей Лебедев
Они не терпят ласки, разрушают мебель и мстят хозяевам – породы кошек, с которыми не стоит связываться новичкам
Как сохранить сияющую кожу после 60? Этот простой шаг удивит вас
Ажиотаж вокруг гирь: кому и зачем нужны старые железяки, и почему за них предлагают тысячи рублей
Ажиотаж вокруг гирь: кому и зачем нужны старые железяки, и почему за них предлагают тысячи рублей
Последние материалы
Французский язык уходит с рупоров аэропорта Цюриха в пользу немецкого и английского
Простая схема приучения к туалету: щенок освоит её за считанные дни
Цены на гибриды и электромобили бьют рекорды: что происходит на рынке Европы
Акции BYD взлетают: электромобили заряжаются быстрее, чем вы успеете заказать кофе
1,27 миллиона смертей: ИИ Google поможет остановить глобальную угрозу
Головные боли, которые нельзя терпеть: как распознать опасные симптомы ВЧД
Гол ценою в золото: Шик принес Байеру невозможную победу!
Как сделать так, чтобы лилии цвели пышно и долго? Секрет подкормки
Продюсер Звёзд в джунглях о романе Натана и Лерчек: будет расплата
Порошок из червей в продуктах: белковая революция в ЕС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.