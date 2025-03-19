Они были как мы: коллекция из пещеры доказывает, что дети неандертальцев мечтали и играли

Что мы знаем о неандертальцах? Обычно в нашем воображении они предстают как суровые охотники в звериных шкурах. Но новое открытие добавляет к этому образу нечто неожиданно трогательное: неандертальские дети, возможно, любили собирать красивые вещи — почти как современные дети коллекционируют камушки, наклейки или открытки.

Фото: Национальный музей Дании is licensed under public domain Два солнечных камня

В пещере Гротта-деи-Пицци, на юге Италии, археологи нашли небольшой, но поразительный набор предметов — 15 окаменелостей морских ракушек и кусочки вулканического стекла (обсидиана). И всё это, по мнению исследователей, было не просто мусором или остатками быта. Это — коллекция, причём собрана она, вероятно, руками детей.

Что нашли в пещере

Среди находок:

Окаменелые морские раковины, отполированные временем и водой.

Обсидиан — вулканическое стекло с острыми краями и ярким блеском.

Некоторые предметы явно были принесены с расстояния в десятки километров от пещеры.

Это значит, что их специально приносили туда, а не находили случайно. Удивительно, но ракушки оказались не просто декоративными: некоторые из них носили следы протирания и ношения — возможно, как ожерелья или амулеты.

Дети древности: любопытные, внимательные, эмоциональные

Что особенно важно — находка позволяет иначе взглянуть на поведение неандертальских детей. Возможно, они испытывали эстетическое удовольствие, чувствовали тягу к красоте и символам, собирали понравившиеся объекты, обменивались ими. Всё это очень напоминает поведение современных детей.

"Это не просто доказательство внимания к окружающему миру — это след детской игры, интереса и коллекционирования", — говорят исследователи.

Пещера как портал в повседневную жизнь

Гротта-деи-Пицци — небольшая пещера в горах Калабрии, недалеко от побережья. Ранее здесь уже находили следы пребывания неандертальцев, но именно эта коллекция заставила учёных заговорить о социальной жизни древних людей, а не только об охоте и выживании.

Возможно, дети здесь играли, делились находками, прятали "сокровища", как это делают и сегодняшние малыши. Обсидиан, найденный рядом, тоже выглядит как часть этого — острые блестящие кусочки могли казаться детям чем-то необычным и ценным.

Что это меняет

Находка — пусть и скромная — говорит о человечности неандертальцев, об их эмоциях, интересах, и даже о детстве как универсальном периоде в жизни, независимо от эпохи. И хотя науке ещё многое предстоит узнать, одно можно сказать точно: неандертальцы были гораздо ближе к нам, чем принято думать.

Пятнадцать ракушек и несколько осколков вулканического стекла в итальянской пещере оказались порталом в древнее детство. Эти находки — не просто археология, это прямая ниточка к тому, что связывает нас с нашими далекими предками: желание собирать, хранить и делиться тем, что кажется красивым и важным.

Уточнения

Неандерта́лец человек неандертальский (лат. Homo neanderthalensis или Homo sapiens neanderthalensis), в советской литературе также носил название палеоантроп — вымерший или, по другой гипотезе, ассимилированный представитель рода людей.

