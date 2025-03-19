Тысячелетняя шутка природы: как лианы спрятали целую цивилизацию

3:40 Your browser does not support the audio element. Наука

В мексиканском штате Оахака, известном своими археологическими богатствами, произошло сенсационное открытие. Там, где раньше виднелись лишь безмятежные заросли, оказалось скрытое от глаз наследие древней цивилизации — огромный затерянный город сапотеков, почти полностью скрытый под плотной кроной деревьев и растительностью.

Фото: en.wikipedia.org by Spikebrennan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Лиана

Ключевым инструментом, позволившим это открытие, стала технология лидара — лазерного дистанционного зондирования. Она буквально "просвечивает" джунгли, создавая трёхмерную карту местности и выявляя то, что скрыто от обычных спутников и глаз человека.

Как работает лидар и почему это настоящая революция

Лидар (от английского Light Detection and Ranging) — это технология, которая с помощью лазерных импульсов измеряет расстояние до объектов и формирует детализированную 3D-карту местности. С воздуха, чаще всего с вертолётов или дронов, он может за считаные часы охватить огромные территории, которые археологи исследовали бы годами.

Именно так и была найдена сеть строений, дорог, платформ и даже пирамидальных конструкций, чьё существование ранее не фиксировалось никакими методами.

Что удалось найти: скрытые храмы и древняя структура

Сканирование выявило сотни сооружений, распределённых по продуманной системе улиц и площадей. Некоторые из них — культовые храмы, вероятно, посвящённые сапотекским богам. Видны и ирригационные каналы, указывающие на высокий уровень инженерной мысли этой цивилизации.

Также найдены каменные платформы, на которых, по всей видимости, проводились ритуалы или располагались резиденции знати.

Это открытие подтверждает, что сапотеки — одни из самых развитых народов доколумбовой Мезоамерики — строили крупные и организованные города задолго до появления на этих землях ацтеков.

Почему это важно: история, которую переписывают лазером

До этого открытия считалось, что сапотеки в основном концентрировались в районе Монте-Альбан — их известного центра. Однако найденный город в джунглях демонстрирует, что их территория влияния была значительно шире, а организация — гораздо сложнее, чем предполагалось.

"Это может изменить наш взгляд на политическую и экономическую структуру сапотекского общества. Похоже, у них была целая сеть городов-государств, связанных между собой", — заявляют исследователи.

Кто такие сапотеки

Сапотеки — одна из самых древних мезоамериканских цивилизаций, чья история уходит в глубину III века до н. э. Они создали свою письменность, использовали календарь и строили города с развитой архитектурой и водоснабжением. Несмотря на всё это, их культура до сих пор остаётся менее изученной по сравнению с майя и ацтеками.

Технологии продолжают открывать древности

Это открытие — не единичный случай. За последние годы лидар помог обнаружить целые города майя в Гватемале и сотни загадочных структур в Южной Америке, ранее неизвестных науке.

Археология вступает в эпоху, когда лазер и алгоритмы становятся не менее важными, чем лопата и кисточка.

Затерянный город сапотеков — это не просто археологическая находка. Это окно в прошлое, которое открывается благодаря технологиям будущего. И, возможно, под кронами джунглей до сих пор ждут своего часа другие забытые цивилизации.

Уточнения

Лиа́ны (фр. liane, от lier — связывать) — жизненная форма растений с длинными и относительно слабыми тонкими многолетними или однолетними стеблями.

