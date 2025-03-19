Тысячелетняя шутка природы: как лианы спрятали целую цивилизацию

В мексиканском штате Оахака, известном своими археологическими богатствами, произошло сенсационное открытие. Там, где раньше виднелись лишь безмятежные заросли, оказалось скрытое от глаз наследие древней цивилизации — огромный затерянный город сапотеков, почти полностью скрытый под плотной кроной деревьев и растительностью.
Ключевым инструментом, позволившим это открытие, стала технология лидара — лазерного дистанционного зондирования. Она буквально "просвечивает" джунгли, создавая трёхмерную карту местности и выявляя то, что скрыто от обычных спутников и глаз человека.
Лидар (от английского Light Detection and Ranging) — это технология, которая с помощью лазерных импульсов измеряет расстояние до объектов и формирует детализированную 3D-карту местности. С воздуха, чаще всего с вертолётов или дронов, он может за считаные часы охватить огромные территории, которые археологи исследовали бы годами.
Именно так и была найдена сеть строений, дорог, платформ и даже пирамидальных конструкций, чьё существование ранее не фиксировалось никакими методами.
Сканирование выявило сотни сооружений, распределённых по продуманной системе улиц и площадей. Некоторые из них — культовые храмы, вероятно, посвящённые сапотекским богам. Видны и ирригационные каналы, указывающие на высокий уровень инженерной мысли этой цивилизации.
Также найдены каменные платформы, на которых, по всей видимости, проводились ритуалы или располагались резиденции знати.
Это открытие подтверждает, что сапотеки — одни из самых развитых народов доколумбовой Мезоамерики — строили крупные и организованные города задолго до появления на этих землях ацтеков.
До этого открытия считалось, что сапотеки в основном концентрировались в районе Монте-Альбан — их известного центра. Однако найденный город в джунглях демонстрирует, что их территория влияния была значительно шире, а организация — гораздо сложнее, чем предполагалось.
"Это может изменить наш взгляд на политическую и экономическую структуру сапотекского общества. Похоже, у них была целая сеть городов-государств, связанных между собой", — заявляют исследователи.
Сапотеки — одна из самых древних мезоамериканских цивилизаций, чья история уходит в глубину III века до н. э. Они создали свою письменность, использовали календарь и строили города с развитой архитектурой и водоснабжением. Несмотря на всё это, их культура до сих пор остаётся менее изученной по сравнению с майя и ацтеками.
Это открытие — не единичный случай. За последние годы лидар помог обнаружить целые города майя в Гватемале и сотни загадочных структур в Южной Америке, ранее неизвестных науке.
Археология вступает в эпоху, когда лазер и алгоритмы становятся не менее важными, чем лопата и кисточка.
Затерянный город сапотеков — это не просто археологическая находка. Это окно в прошлое, которое открывается благодаря технологиям будущего. И, возможно, под кронами джунглей до сих пор ждут своего часа другие забытые цивилизации.
Лиа́ны (фр. liane, от lier — связывать) — жизненная форма растений с длинными и относительно слабыми тонкими многолетними или однолетними стеблями.
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