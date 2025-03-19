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На краю Земли шевелится что-то странное: охотники за тайнами снова указывают на Антарктиду

2:59
Наука

Ледяной континент уже давно будоражит воображение не только ученых, но и сторонников самых диких теорий. Недавние спутниковые снимки, опубликованные энтузиастами, снова подлили масла в огонь: на фотографиях — якобы очертания гигантских статуй, входы в подземные сооружения и… базы НЛО.

Люди в Антарктиде
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Люди в Антарктиде

Каменные "лица" и другие артефакты

Одно из самых обсуждаемых "открытий" — форма в районе Земли Уилкса, напоминающая массивную голову с лицевыми чертами. Некоторые уверены: это аналог знаменитых моаи с острова Пасхи. Только вот находится она среди антарктических льдов, куда человеку попасть практически невозможно.

Похожие образования находят и в других частях континента. Официальная наука объясняет их игрой света, тенью и естественной эрозией льда и камня, но сторонники древних цивилизаций уверены: это следы утраченного мира, существовавшего до ледникового периода.

"Базы НЛО": входы в горы и идеальные геометрии

Одним из самых известных "аргументов" в пользу теории внеземного присутствия в Антарктиде являются идеально симметричные структуры, якобы найденные в горах Шаклтона. Их очертания напоминают входы в подземные комплексы. А вкупе с наблюдениями НЛО в этом районе, это — прямое доказательство, считают уфологи.

"Антарктида — идеальное место для секретной базы. Здесь никто не живет, здесь почти нет посторонних глаз", — пишет один из сторонников теории на Reddit.

Атлантида на юге

Есть и те, кто связывает загадочные сооружения с мифической Атлантидой. По одной из версий, до того как континент покрылся льдом, здесь могла существовать высокоразвитая цивилизация. Катастрофа, смещение полюсов — и Антарктида ушла под лед, похоронив под собой артефакты прошлого.

Эта теория популярна еще с середины XX века, когда немецкие экспедиции, по слухам, искали здесь что-то большее, чем просто лед и снег…

А что говорит наука

Ученые относятся к подобным теориям с иронией. Большинство "артефактов", которые находят на спутниковых снимках, объясняются природными процессами, ошибками интерпретации или даже артефактами обработки изображений.

"Никаких доказательств существования древней цивилизации подо льдами Антарктиды не существует. Это область, где спекуляции преобладают над фактами", — утверждает геолог Джеймс МакДауэлл.

Правда или фантазия

Легенды, таинственные снимки и желание верить в нечто большее, чем просто снег и лед, продолжают подпитывать интерес к антарктическим загадкам. А пока наука расчищает путь через метры льда и мифов, интернет полнится новыми "доказательствами" и предположениями.

Уточнения

Антаркти́да (от греч. anti — против и arktos — Медведица, отсюда вообще — север) — континент, расположенный на самом юге Земли.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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