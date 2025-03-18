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Электромобили без долгой зарядки: новое решение уже на подходе

Наука

Представьте себе устройство, которое заряжается за считанные минуты, хранит огромное количество энергии и не теряет производительности даже при сильном изгибе. Это не фантастика, а новый гибкий суперконденсатор, созданный исследователями из Университетского колледжа Лондона и Китайской академии наук.

Устройство ионистора
Фото: Wikimedia Commons by Tosaka, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Устройство ионистора

Прорыв в технологии хранения энергии

Суперконденсаторы уже давно считаются перспективными решениями для мобильных источников питания. Они обладают высокой мощностью, безопасностью и длительным сроком службы, но их слабым местом оставалась низкая плотность энергии. Однако новая разработка меняет ситуацию: гибкий суперконденсатор сочетает высокую плотность энергии и мощности, обеспечивая долгосрочную и быструю зарядку.

Основные преимущества:

  • Способность сохранять 97,8% заряда после 5000 циклов.
  • Гибкость: устройство работает без ухудшения характеристик при изгибе на 180 градусов.
  • Компактность: хранит больше энергии в меньшем объёме.
  • Безопасность: не содержит жидкого электролита, что снижает риск взрыва.

Уникальный материал и конструкция

Ключевым элементом нового суперконденсатора стал специально разработанный графеновый электродный материал с регулируемыми порами. Исследователи выяснили, что эффективность работы устройства максимальна, когда размеры пор соответствуют диаметру ионов электролита. Это позволило достичь сразу двух важных характеристик:

  • Высокой плотности мощности — быстрая зарядка и разрядка.
  • Высокой плотности энергии — длительное время работы без подзарядки.

Сравнение с традиционными источниками энергии

Максимальная плотность энергии нового суперконденсатора достигает 88,1 Вт·ч/л, что сопоставимо со свинцово-кислотными аккумуляторами (50-90 Вт·ч/л). Однако его удельная мощность составляет 10 000 Вт/л, что в 100 раз превышает показатели стандартных аккумуляторов.

Для наглядности: представьте, что ваш смартфон заряжается полностью за пару минут, а электромобиль — за десять. Такие перспективы делают суперконденсаторы отличной альтернативой традиционным батареям, особенно в сфере носимой электроники, смартфонов и электромобилей.

Будущее технологии

На данный момент устройство всё ещё находится в стадии доработки. Исследовательская группа продолжает улучшать конструкцию и эффективность суперконденсатора, стремясь к его коммерциализации. Однако уже сейчас очевидно, что он может сыграть ключевую роль в развитии портативных источников энергии будущего.

Уточнения

Эне́ргия (др.-греч. ἐνέργεια - "то, что задействует / вводит в действие", "сила", "мощь") — скалярная физическая величина, являющаяся единой мерой различных форм движения и взаимодействия материи, мерой перехода движения материи из одних форм в другие.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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