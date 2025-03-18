Электромобили без долгой зарядки: новое решение уже на подходе

Представьте себе устройство, которое заряжается за считанные минуты, хранит огромное количество энергии и не теряет производительности даже при сильном изгибе. Это не фантастика, а новый гибкий суперконденсатор, созданный исследователями из Университетского колледжа Лондона и Китайской академии наук.
Суперконденсаторы уже давно считаются перспективными решениями для мобильных источников питания. Они обладают высокой мощностью, безопасностью и длительным сроком службы, но их слабым местом оставалась низкая плотность энергии. Однако новая разработка меняет ситуацию: гибкий суперконденсатор сочетает высокую плотность энергии и мощности, обеспечивая долгосрочную и быструю зарядку.
Основные преимущества:
Ключевым элементом нового суперконденсатора стал специально разработанный графеновый электродный материал с регулируемыми порами. Исследователи выяснили, что эффективность работы устройства максимальна, когда размеры пор соответствуют диаметру ионов электролита. Это позволило достичь сразу двух важных характеристик:
Максимальная плотность энергии нового суперконденсатора достигает 88,1 Вт·ч/л, что сопоставимо со свинцово-кислотными аккумуляторами (50-90 Вт·ч/л). Однако его удельная мощность составляет 10 000 Вт/л, что в 100 раз превышает показатели стандартных аккумуляторов.
Для наглядности: представьте, что ваш смартфон заряжается полностью за пару минут, а электромобиль — за десять. Такие перспективы делают суперконденсаторы отличной альтернативой традиционным батареям, особенно в сфере носимой электроники, смартфонов и электромобилей.
На данный момент устройство всё ещё находится в стадии доработки. Исследовательская группа продолжает улучшать конструкцию и эффективность суперконденсатора, стремясь к его коммерциализации. Однако уже сейчас очевидно, что он может сыграть ключевую роль в развитии портативных источников энергии будущего.
Эне́ргия (др.-греч. ἐνέργεια - "то, что задействует / вводит в действие", "сила", "мощь") — скалярная физическая величина, являющаяся единой мерой различных форм движения и взаимодействия материи, мерой перехода движения материи из одних форм в другие.
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