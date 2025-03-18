Пластик больше не нужен: как рыбья чешуя заменит его в электронике

2:36 Your browser does not support the audio element. Наука

Представьте себе светящуюся татуировку или электронный секундомер прямо на коже. Такие технологии уже не за горами, но сейчас они в основном зависят от пластика, который сложно перерабатывать. Однако учёные нашли необычное решение: вместо пластика использовать перерабатываемый и биоразлагаемый материал — рыбью чешую.

Фото: https://commons.wikimedia.org by MAKY.OREL, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ чешуя

Почему пластик — не лучшее решение

Гибкие электронные дисплеи требуют прозрачной и прочной основы, способной выдерживать изгибы. До сих пор в качестве такой основы применяли пластиковые плёнки. Однако пластик — это продукт нефтехимии, он загрязняет окружающую среду и плохо разлагается. Именно поэтому исследователи искали альтернативный материал.

Неожиданное открытие: желатиновая плёнка

Учёные Хай-Донг Юй, Цзюцин Лю, Вэй Хуан и их коллеги предложили инновационный подход: использовать желатин, полученный из коллагена рыбьей чешуи. Этот материал не только легко разлагается, но и обладает необходимыми свойствами для создания гибких дисплеев.

Как создаётся новая плёнка

Рыбья чешуя перерабатывается в желатиновый раствор.

Готовый раствор заливают в чашку Петри и высушивают.

В результате образуется гибкая и прозрачная плёнка.

Такая плёнка показала отличные характеристики: она выдерживает многократные изгибы, растворяется в горячей воде за считанные секунды и разлагается в почве всего за 24 дня. Более того, её можно перерабатывать и использовать повторно.

Испытания новой технологии

Исследовательская команда создала электролюминесцентное устройство на основе этой плёнки и протестировала его на прочность. Оказалось, что дисплей продолжал работать даже после тысячи циклов сгибания и разгибания. Это делает новую технологию перспективной для создания устойчивой гибкой электроники, включая носимые устройства и складные экраны.

Будущее за экологичными технологиями

Открытие учёных может стать важным шагом к экологичной электронике. Использование рыбьей чешуи вместо пластика позволит сократить отходы, снизить загрязнение и создать новую эру биоразлагаемых технологий. Возможно, уже скоро такие дисплеи появятся в носимых гаджетах, а в перспективе — в других сферах, где требуется гибкая электроника.

Уточнения

Га́джет (англ. gadget - приспособление, устройство, также может называться — девайс) — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.

