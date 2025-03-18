Технология будущего: заряжаем гаджеты прямо из воздуха

2:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Беспроводная зарядка, в привычном нам виде, не так уж и удобна: смартфон все равно нужно класть на станцию, что мало отличается от использования кабеля. Но что, если энергия будет поступать из окружающего пространства? Именно такую технологию разрабатывают исследователи MIT. Их проект предлагает способ использовать излучение, постоянно присутствующее в воздухе, для подзарядки устройств.

Фото: https://commons.wikimedia.org by LG전자, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ беспроводная зарядка

Терагерцовое излучение — скрытый источник энергии

В воздухе вокруг нас плавает огромное количество электромагнитных волн. Среди них — терагерцовое излучение, находящееся между инфракрасными и микроволновыми частотами. Оно возникает в работе множества электронных приборов, особенно тех, что передают Wi-Fi-сигнал.

Однако до сих пор ученые сталкивались с серьезными сложностями при попытке "поймать" эту энергию и преобразовать ее в электричество.

Как работает терагерцовый выпрямитель

Инженеры MIT предложили перспективный метод сбора энергии с помощью особого устройства — терагерцового выпрямителя. Оно состоит из небольшого квадрата графена, под которым находится слой нитрида бора, а по бокам расположены антенны. Они улавливают терагерцовое излучение и передают его на графен, где создается постоянный ток.

Важную роль в этом процессе играет чистота графена: даже незначительные примеси мешают электронам двигаться в нужном направлении. Нитрид бора помогает направлять их поток, чтобы минимизировать потери энергии.

Перспективы и ограничения

Пока что такая технология способна вырабатывать лишь небольшое количество электроэнергии, но этого может быть достаточно для питания миниатюрных устройств. Например, в будущем терагерцовые выпрямители могут использоваться для подзарядки медицинских имплантов, таких как кардиостимуляторы, избавляя пациентов от необходимости хирургической замены батарей.

Разумеется, конечная цель — сделать эту технологию массовой и использовать ее для подзарядки смартфонов и ноутбуков без проводов.

Однако, несмотря на множество исследований в этой области, реальных решений, готовых к коммерческому применению, пока нет. Основные препятствия — низкая мощность, длительное время зарядки и необходимость специальных условий.

Будущее без проводов

Пока что подключение смартфонов к зарядному устройству остается неизбежной частью нашей жизни. Однако проект MIT — это очередной шаг в направлении по-настоящему беспроводной энергетики. Исследователи уже готовятся к созданию и тестированию физического прототипа. Вполне возможно, что в ближайшем будущем мы увидим первые реальные применения этой технологии.

Уточнения

Электрический аккумулятор - вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток пропускается в направ­ле­нии, об­рат­ном на­прав­ле­нию то­ка при раз­ря­де.

