Записываем данные в молекулах: технология, которая переживет человечество

3:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Как долго могут храниться цифровые данные? Современные технологии позволяют сохранять их десятилетиями, но что, если срок хранения можно продлить на века? Ученые разработали метод записи информации в молекулах, который не только дешевле, но и надежнее, чем существующие способы, включая ДНК-хранилища.

Фото: https://noirlab.edu/public/images/noao1005a by Pete Marenfeld (NOAO), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ молекулы

Почему это важно

Каждый день человечество генерирует более 2,5 миллиардов гигабайт данных. И этот объем только растет. Обычные серверы требуют постоянного энергоснабжения, а их срок службы ограничен.

В то же время природа давно доказала, что молекулы, такие как ДНК, способны хранить информацию на протяжении миллионов лет. Ученые решили воспользоваться этим принципом, но без сложного и дорогого синтеза ДНК.

Как работает новый метод

Исследователи из Гарвардского университета предложили альтернативный метод хранения данных на основе малых молекул. Они выбрали олигопептиды — короткие цепочки аминокислот, которые дешевле в производстве и могут кодировать информацию с высокой точностью.

Основные характеристики метода:

Использует стабильные молекулы, которые не разрушаются со временем.

Запись информации достигает 8 бит/с, а считывание — 20 бит/с.

Данные можно извлекать с точностью 99,9%.

Не требует постоянного энергоснабжения.

Каждый байт информации кодируется смесью из восьми олигопептидов, а четыре байта — 32 молекулами. Такой подход позволяет хранить данные в компактном виде без риска потери информации.

Дешевле и проще, чем ДНК

Хотя ДНК-хранилища уже доказали свою эффективность, их главный недостаток — дороговизна и сложность процесса синтеза. Новый метод позволяет использовать разные типы молекул для хранения данных, что делает его более гибким и доступным.

В перспективе можно применять алкантиолы — соединения, стоимость которых составляет всего $1 за 1 миллиард бит данных. Это делает технологию потенциально революционной в сфере хранения информации.

Прочность и долговечность

Молекулы, использованные в этом методе, устойчивы к:

Высоким температурам

Засухе и влажности

Отсутствию кислорода и света

Это делает их идеальным носителем информации даже в экстремальных условиях. В отличие от жестких дисков и флеш-памяти, которые могут выйти из строя через несколько десятков лет, молекулярные хранилища способны сохранять данные веками.

Что дальше

Метод еще можно улучшить. Повышение скорости считывания и записи, а также поиск более дешевых молекул помогут сделать эту технологию доступной для массового использования. Возможно, уже в ближайшем будущем молекулы заменят традиционные серверы, предлагая беспрецедентную долговечность и устойчивость к повреждениям.

Уточнения

Моле́кула (новолат. molecula, уменьшительное от лат. moles - масса) — электрически нейтральная частица, образованная из двух или более связанных химическими связями атомов.

