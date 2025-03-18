Записываем данные в молекулах: технология, которая переживет человечество

Как долго могут храниться цифровые данные? Современные технологии позволяют сохранять их десятилетиями, но что, если срок хранения можно продлить на века? Ученые разработали метод записи информации в молекулах, который не только дешевле, но и надежнее, чем существующие способы, включая ДНК-хранилища.
Каждый день человечество генерирует более 2,5 миллиардов гигабайт данных. И этот объем только растет. Обычные серверы требуют постоянного энергоснабжения, а их срок службы ограничен.
В то же время природа давно доказала, что молекулы, такие как ДНК, способны хранить информацию на протяжении миллионов лет. Ученые решили воспользоваться этим принципом, но без сложного и дорогого синтеза ДНК.
Исследователи из Гарвардского университета предложили альтернативный метод хранения данных на основе малых молекул. Они выбрали олигопептиды — короткие цепочки аминокислот, которые дешевле в производстве и могут кодировать информацию с высокой точностью.
Основные характеристики метода:
Каждый байт информации кодируется смесью из восьми олигопептидов, а четыре байта — 32 молекулами. Такой подход позволяет хранить данные в компактном виде без риска потери информации.
Хотя ДНК-хранилища уже доказали свою эффективность, их главный недостаток — дороговизна и сложность процесса синтеза. Новый метод позволяет использовать разные типы молекул для хранения данных, что делает его более гибким и доступным.
В перспективе можно применять алкантиолы — соединения, стоимость которых составляет всего $1 за 1 миллиард бит данных. Это делает технологию потенциально революционной в сфере хранения информации.
Молекулы, использованные в этом методе, устойчивы к:
Это делает их идеальным носителем информации даже в экстремальных условиях. В отличие от жестких дисков и флеш-памяти, которые могут выйти из строя через несколько десятков лет, молекулярные хранилища способны сохранять данные веками.
Метод еще можно улучшить. Повышение скорости считывания и записи, а также поиск более дешевых молекул помогут сделать эту технологию доступной для массового использования. Возможно, уже в ближайшем будущем молекулы заменят традиционные серверы, предлагая беспрецедентную долговечность и устойчивость к повреждениям.
Моле́кула (новолат. molecula, уменьшительное от лат. moles - масса) — электрически нейтральная частица, образованная из двух или более связанных химическими связями атомов.
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