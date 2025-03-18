Потеря зрения больше не приговор: как работает первый в мире полноценный бионический глаз

Представьте, что потерянное зрение можно вернуть с помощью технологии. Это уже не фантастика — учёные разработали прототип бионического глаза, который может стать спасением для миллионов людей.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованным в октябре 2019 года, более 2,2 миллиарда человек в мире страдают от частичной или полной потери зрения. При этом около миллиарда случаев можно было бы предотвратить.
Однако новое исследование, проведённое специалистами Гонконгского университета науки и технологии, даёт надежду на революционные изменения в офтальмологии.
Сегодня уже существуют искусственные сетчатки, позволяющие частично восстановить зрение при дегенерации жёлтого пятна. Однако новый прототип, получивший название EC-EYE (Electrochemical Eye), стал первым полностью бионическим глазом, который повторяет структуру человеческого.
В его основе:
Сейчас прототип обладает разрешением всего 100 пикселей. Это позволяет распознавать простые символы вроде "E", "I" или "Y". Также его поле зрения ограничено 100°, тогда как у человека оно составляет 160°.
Несмотря на эти ограничения, учёные уверены, что движутся в верном направлении. Они прогнозируют, что через пять лет бионический глаз достигнет качества, сравнимого с человеческим, а возможно, даже превзойдёт его.
Био́ника (от др.-греч. βίον "живущее") — прикладная наука о применении в технических устройствах и системах принципов организации, свойств, функций и структур живой природы, то есть формах живого в природе и их промышленных аналогах.
Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.