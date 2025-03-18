Потеря зрения больше не приговор: как работает первый в мире полноценный бионический глаз

2:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Представьте, что потерянное зрение можно вернуть с помощью технологии. Это уже не фантастика — учёные разработали прототип бионического глаза, который может стать спасением для миллионов людей.

Фото: Wikimedia Commons by нет is licensed under commons.wikimedia.org Женщины более мужчин подвержены заболеваниям глаз

Перспектива, которая изменит жизни

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованным в октябре 2019 года, более 2,2 миллиарда человек в мире страдают от частичной или полной потери зрения. При этом около миллиарда случаев можно было бы предотвратить.

Однако новое исследование, проведённое специалистами Гонконгского университета науки и технологии, даёт надежду на революционные изменения в офтальмологии.

Чем отличается этот бионический глаз

Сегодня уже существуют искусственные сетчатки, позволяющие частично восстановить зрение при дегенерации жёлтого пятна. Однако новый прототип, получивший название EC-EYE (Electrochemical Eye), стал первым полностью бионическим глазом, который повторяет структуру человеческого.

В его основе:

Крошечные датчики, выполняющие роль фоторецепторных клеток.

Алюминиево-вольфрамовая мембрана, повторяющая форму сетчатки.

Силиконовая опора, удерживающая конструкцию.

Линза, заменяющая хрусталик и имитирующая функции глаза.

Ионная жидкость, делающая устройство максимально близким по свойствам к настоящему глазу.

Гибкие кабели из жидкого металла, окружённые резиной, для передачи информации.

Технология пока несовершенна

Сейчас прототип обладает разрешением всего 100 пикселей. Это позволяет распознавать простые символы вроде "E", "I" или "Y". Также его поле зрения ограничено 100°, тогда как у человека оно составляет 160°.

Несмотря на эти ограничения, учёные уверены, что движутся в верном направлении. Они прогнозируют, что через пять лет бионический глаз достигнет качества, сравнимого с человеческим, а возможно, даже превзойдёт его.

Уточнения

Био́ника (от др.-греч. βίον "живущее") — прикладная наука о применении в технических устройствах и системах принципов организации, свойств, функций и структур живой природы, то есть формах живого в природе и их промышленных аналогах.

