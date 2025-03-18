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Энергия Солнца без компромиссов: новая разработка поражает эффективностью

2:33
Наука

Учёные разработали революционный гибридный преобразователь солнечной энергии, способный одновременно генерировать электричество и пар. Это открывает новые горизонты для промышленного использования солнечной энергии, предлагая эффективное и экономичное решение.

Гибридный солнечный преобразователь
Фото: https://commons.wikimedia.org by Klaus Mueller, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Гибридный солнечный преобразователь

Почему это важно

На сегодняшний день существует два основных способа использования энергии Солнца:

  • Фотоэлектрические панели, которые преобразуют солнечный свет в электричество. Они просты, доступны и широко распространены.
  • Солнечные концентраторы, фокусирующие лучи для нагрева жидкости, что затем используется для выработки электроэнергии или нагрева в промышленных процессах.

Однако эти технологии обычно работают раздельно. Попытки объединить их в одном устройстве сталкивались либо с низкой эффективностью, либо с высокой стоимостью. Новый гибридный преобразователь решает эту проблему, сочетая оба метода без потери продуктивности.

Как это работает

Устройство внешне напоминает спутниковую тарелку с небольшим модулем в центре. Его поверхность состоит из зеркальных элементов, направляющих солнечные лучи в центральную зону.

  • Фотоэлементы в нижней части преобразуют видимый и ультрафиолетовый свет в электричество.
  • Инфракрасные лучи перенаправляются в отдельный тепловой приемник, который нагревает воду под давлением, превращая её в пар.

Этот инновационный метод позволяет достигать эффективности в 85,1%, что значительно выше большинства существующих аналогов. При этом устройство генерирует пар температурой до 248°C, что делает его пригодным для таких промышленных процессов, как стерилизация, пастеризация и сушка.

Эффективность и экономичность

Помимо высокой эффективности, устройство отличается низкой себестоимостью. Исследователи утверждают, что после масштабирования оно сможет производить энергию по цене всего 3 цента за киловатт-час, что делает его конкурентоспособным с традиционными источниками энергии.

Разработкой занимаются специалисты из Университета Тулейна, Университета Сан-Диего, Университета штата Сан-Диего, Boeing-Spectrolab и Otherlab. Проект уже получил дополнительное финансирование для дальнейшей разработки и тестирования на опытной установке.

Уточнения

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος - жилище (дом), местопребывание и λόγος - учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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