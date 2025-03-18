ДНК на заказ: революционный принтер создаёт гены за часы

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Представьте, что учёные смогут создавать фрагменты ДНК так же просто, как печатают документы на принтере. Это не фантастика, а реальность, к которой стремится французский стартап DNA Script. Недавно компания привлекла десятки миллионов евро на коммерциализацию революционной технологии, позволяющей синтезировать ДНК с помощью картриджей, содержащих натуральные ферменты.

Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ДНК

Прорыв в синтетической биологии

DNA Script поставила перед собой амбициозную задачу — перевернуть рынок синтетической ДНК. Согласно пресс-релизу от 29 июля 2020 года, основанный в Париже стартап успешно завершил очередной раунд финансирования.

Это третий этап инвестиций: в 2017 году компания привлекла 11 млн евро, а в 2019 — ещё 35 млн. В результате на сегодняшний день её бюджет составляет внушительные 80 млн евро.

Полученные средства направлены на расширение команды, исследования и дальнейшую разработку продуктов. Однако главным приоритетом остаётся подготовка к коммерческому запуску инновационного 3D-принтера Syntax.

Это устройство способно производить синтетические фрагменты ДНК в течение нескольких часов, используя картриджи с натуральными ферментами. Такой подход делает процесс быстрее и проще, чем традиционные методы.

Независимость лабораторий — новый стандарт

Сейчас технология проходит стадию бета-тестирования. В ближайшее время начнутся испытания совместно с несколькими лабораториями. Ожидается, что первые заказы на принтер поступят уже в 2021 году. Помимо отработки технологии, тестирование поможет выявить потенциальные улучшения.

Пандемия COVID-19 дала DNA Script возможность доказать важность своей разработки. Стартап предоставил лабораториям свои приборы для помощи в создании диагностических тестов. Когда поставки синтетической ДНК по традиционным каналам замедлились, новая технология показала своё главное преимущество — автономность лабораторий, которым больше не нужно зависеть от централизованных поставщиков.

ДНК как носитель данных

Кроме принтера Syntax, DNA Script занимается ещё одним перспективным направлением — разработкой портативного устройства для хранения и чтения данных, закодированных в молекулах ДНК. Этот проект реализуется в рамках Консорциума молекулярного кодирования под руководством Института Броуда при MIT и Гарварде.

Таким образом, DNA Script стоит на передовой биотехнологического прогресса, предлагая решения, которые могут изменить не только медицину, но и способы хранения информации в будущем.

Уточнения

Биоло́гия (греч. βιολογία; от др.-греч. βίος "жизнь" + λόγος "учение, наука") — наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания. Изучает все аспекты жизни, в частности: структуру, функционирование, рост, происхождение, эволюцию и распределение живых организмов на Земле.

