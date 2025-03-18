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Умные повязки нового поколения: раны заживут быстрее без боли

2:26
Наука

Что, если бы раны могли заживать быстрее, а перевязки не причиняли бы дискомфорт? Исследователи из Сколтеха и Техасского университета в Остине представили революционную разработку — носимые датчики для перевязки ран, которые контролируют процесс заживления без необходимости снимать повязку.

Ссадина
Фото: pixabay.com by saulhm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ссадина

Проблема хронических ран

Хронические раны, такие как диабетические язвы или пролежни, могут не только вызывать сильную боль, но и создавать сложности для врачей. При смене традиционных повязок возможно повреждение нежных тканей, что замедляет процесс заживления и повышает риск инфекции. Именно поэтому медицинское сообщество постоянно ищет решения, позволяющие минимизировать контакт с раной, сохраняя при этом полный контроль над её состоянием.

Как работают умные повязки

Новый сенсорный датчик использует электроаналитическую технологию для отслеживания биомаркеров, которые указывают на состояние раны. Он состоит из ультрамикроэлектродов из углерода, расположенных на гибкой подложке из полиэтилентерефталата (ПЭТ). В ходе испытаний ученые сосредоточились на трёх ключевых показателях:

  • Пиоцианин — соединение, выделяемое бактерией Pseudomonas aeruginosa, которая часто встречается в хронических ранах.
  • Оксид азота — молекула, вырабатываемая иммунными клетками при борьбе с инфекцией.
  • Мочевая кислота — метаболит, уровень которого показывает степень тяжести повреждения.

Эти биомаркеры можно эффективно анализировать благодаря их электроактивности, что позволяет датчику передавать информацию о процессе заживления без необходимости физического вмешательства.

Будущее медицинских технологий

Результаты экспериментов подтверждают: новая технология действительно может стать прорывом в лечении ран. По словам одного из авторов исследования, Кейт Стивенсон, следующим шагом станет тестирование датчиков на людях в клинических условиях. Это позволит в режиме реального времени отслеживать, насколько эффективно идет заживление и корректировать терапию.

Эта инновация открывает новые горизонты в медицине, обещая не только комфорт для пациентов, но и более эффективные методы лечения хронических ран без лишней боли и осложнений

Уточнения

Медици́на (от лат. medicīna, от словосочетания ars medicina - "лечебное искусство, искусство исцеления", и имеет тот же корень, что и глагол medicus, mеdеоr - "лечу, пользую, исцеляю") — система научных знаний и практической деятельности, целями которой являются укрепление и сохранение здоровья, продление жизни, предупреждение и лечение болезней человека и животных (ветеринарная медицина), а также облегчения страданий от физических и психических недугов.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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