Новая технология позволяет читать древние письма, не касаясь их

2:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Что делать, если старинные письма запечатаны настолько тщательно, что вскрыть их, не повредив содержимое, невозможно? Американские исследователи нашли решение: они разработали технологию, позволяющую читать такие документы, не касаясь их.

Фото: commons.wikimedia.org by ProtoplasmaKid, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Библиотека

Уникальная находка в Гааге

В 1926 году музей в Гааге получил необычный сундук. Он принадлежал Симону и Мари де Бриенн — почтмейстерам, курировавшим связь между Францией и Нидерландами. Внутри находились тысячи писем, так и не достигших своих адресатов. Среди них более 500 оставались нетронутыми: их запечатали особым способом, популярным в Европе с XII века.

В отличие от современных конвертов, такие письма складывали особым образом и фиксировали печатью. Однако историки долгое время не решались вскрывать их, боясь уничтожить ценные сведения.

Технология, открывающая прошлое

Команда исследователей из Массачусетского технологического института (MIT) нашла способ прочитать письма, не разрывая их. Они использовали рентгеновскую микротомографию — технологию, применяемую в стоматологии для детального сканирования зубов.

Высокоточное 3D-сканирование позволило создать виртуальные модели писем. Затем алгоритм обработал изображения и развернул их цифровые копии, восстанавливая текст.

Историческое открытие

Ученые протестировали метод на четырех письмах, одно из которых датируется 31 июля 1697 года. Его написал Жак Сеннак своему кузену, французскому купцу, с просьбой прислать новость и документ о смерти их общего знакомого.

Теперь эта технология дает историкам шанс изучить прошлое, не разрушая хрупкие документы. Более того, алгоритм, способный "разворачивать" письма, доступен на платформе GitHub, что открывает новые горизонты для исследователей по всему миру.

Уточнения

Ска́нер (англ. scanner, от scan "пристально разглядывать, рассматривать") — устройство ввода, которое, анализируя какой-либо объект (обычно изображение, текст), создаёт его цифровое изображение. Процесс получения этой копии называется сканированием.

