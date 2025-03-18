Лежать и зарабатывать: французские учёные ищут добровольцев для эксперимента

В университете Тулузы готовы заплатить ₽430 тысяч за то, чтобы человек просто лежал на кровати в течение десяти дней.
Но есть нюанс: это не обычная кровать, а специальная водяная платформа, которая имитирует состояние невесомости. Ученые проводят этот эксперимент, чтобы изучить влияние условий, похожих на космические, на организм человека.
Главное правило — никакого вставания.
Добровольцы будут находиться в горизонтальном положении всё время, даже для посещения туалета им понадобится помощь сотрудников, которые будут перевозить их на кресле-каталке.
Этот необычный тест — часть научных исследований, направленных на лучшее понимание физиологических изменений, происходящих с космонавтами во время длительных миссий.
Невесо́мость — состояние, в котором отсутствует сила взаимодействия тела с опорой или подвесом (вес тела), возникающая в связи с гравитационным притяжением.
Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.