Лежать и зарабатывать: французские учёные ищут добровольцев для эксперимента

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В университете Тулузы готовы заплатить ₽430 тысяч за то, чтобы человек просто лежал на кровати в течение десяти дней.

Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian Девушка спит

Но есть нюанс: это не обычная кровать, а специальная водяная платформа, которая имитирует состояние невесомости. Ученые проводят этот эксперимент, чтобы изучить влияние условий, похожих на космические, на организм человека.

Главное правило — никакого вставания.

Добровольцы будут находиться в горизонтальном положении всё время, даже для посещения туалета им понадобится помощь сотрудников, которые будут перевозить их на кресле-каталке.

Этот необычный тест — часть научных исследований, направленных на лучшее понимание физиологических изменений, происходящих с космонавтами во время длительных миссий.

Уточнения

Невесо́мость — состояние, в котором отсутствует сила взаимодействия тела с опорой или подвесом (вес тела), возникающая в связи с гравитационным притяжением.

