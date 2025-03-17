Разрушение невидимой стены: что будет, если Антарктида перестанет защищать нас

Таяние антарктических льдов грозит замедлением самого мощного океанического течения на планете — Антарктического циркумполярного. Уже к 2050 году его скорость может снизиться на 20% из-за притока холодной пресной воды. Такие выводы сделали исследователи, опубликовавшие работу в журнале Environmental Research Letters.
Антарктическое циркумполярное течение — своеобразный термостат Земли. Оно соединяет Атлантический, Тихий, Индийский и Южный океаны, регулируя их теплообмен.
Вращаясь по часовой стрелке, оно удерживает тёплую воду вдали от антарктических льдов, предотвращая их ускоренное таяние. Однако изменение климата нарушает этот баланс.
Ученые провели моделирование с помощью мощнейшего австралийского суперкомпьютера. Они выяснили, что талая вода разбавляет океан, замедляя перемешивание поверхностных и глубинных слоёв.
В результате:
"Это похоже на карусель. Если она крутится быстро, возврат к Антарктиде занимает больше времени. Но если замедлится — изменения наступят очень быстро", — объясняет специалист по гидродинамике, Бишахдатта Гайен, из Мельбурнского университета.
Учёные пока не могут дать точных прогнозов. Антарктическое циркумполярное течение остаётся малоизученным из-за удалённости.
"Нам нужны долгосрочные наблюдения, чтобы понять, как именно потепление влияет на этот процесс", — заключает Гайен.
Антаркти́ческое циркумполя́рное тече́ние (течение За́падных Ветро́в) — холодное поверхностное океаническое течение протяжённостью до 30 тыс. км при ширине до 2,5 тыс. км в Южном полушарии. Это самое мощное течение в мире и единственное, которое проходит через все меридианы.
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