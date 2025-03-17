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Разрушение невидимой стены: что будет, если Антарктида перестанет защищать нас

2:38
Наука

Таяние антарктических льдов грозит замедлением самого мощного океанического течения на планете — Антарктического циркумполярного. Уже к 2050 году его скорость может снизиться на 20% из-за притока холодной пресной воды. Такие выводы сделали исследователи, опубликовавшие работу в журнале Environmental Research Letters.

течение
Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Schwen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
течение

Почему это важно?

Антарктическое циркумполярное течение — своеобразный термостат Земли. Оно соединяет Атлантический, Тихий, Индийский и Южный океаны, регулируя их теплообмен.

Вращаясь по часовой стрелке, оно удерживает тёплую воду вдали от антарктических льдов, предотвращая их ускоренное таяние. Однако изменение климата нарушает этот баланс.

Что обнаружили учёные?

Ученые провели моделирование с помощью мощнейшего австралийского суперкомпьютера. Они выяснили, что талая вода разбавляет океан, замедляя перемешивание поверхностных и глубинных слоёв.

В результате:

  • Глубинные воды нагреваются, получая меньше холодной воды сверху.
  • Пресная талая вода продвигается дальше на север перед тем, как опуститься на дно.
  • Меняется плотностной профиль Мирового океана, что ослабляет течение.

"Это похоже на карусель. Если она крутится быстро, возврат к Антарктиде занимает больше времени. Но если замедлится — изменения наступят очень быстро", — объясняет специалист по гидродинамике, Бишахдатта Гайен, из Мельбурнского университета.

Какие последствия?

  1. Ещё больше таяния льдов. Замедление течения приведёт к проникновению тёплой воды под антарктический ледниковый покров, усиливая его разрушение.
  2. Повышение уровня моря. Чем больше льдов растает, тем выше будет подъём воды, угрожая прибрежным регионам.
  3. Нарушение экосистемы. Течение играет роль барьера, не давая инвазивным видам проникнуть в Антарктиду. Ослабление этой защиты может повлиять на местную флору и фауну.
  4. Глобальный эффект. Если здесь произойдут изменения, они затронут циркуляцию всех мировых вод.

Когда ждать последствий?

Учёные пока не могут дать точных прогнозов. Антарктическое циркумполярное течение остаётся малоизученным из-за удалённости.

"Нам нужны долгосрочные наблюдения, чтобы понять, как именно потепление влияет на этот процесс", — заключает Гайен.

Уточнения

Антаркти́ческое циркумполя́рное тече́ние (течение За́падных Ветро́в) — холодное поверхностное океаническое течение протяжённостью до 30 тыс. км при ширине до 2,5 тыс. км в Южном полушарии. Это самое мощное течение в мире и единственное, которое проходит через все меридианы.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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