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Может ли машина думать как человек? Новый эксперимент удивил учёных

1:48
Наука

Может ли искусственный интеллект предсказывать активность человеческого мозга во время разговора? Учёные утверждают, что да!

Нейросеть
Фото: Pixabay by marquetand, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нейросеть

Как ИИ расшифровывает мысли

Исследователи использовали большую языковую модель Whisper, чтобы изучить, как мозг обрабатывает речь.

Интересно, что эта модель не была запрограммирована на анализ фонем или частей речи, но после обучения всё же смогла выявить такие структуры. Это даёт новое понимание того, как наш мозг обрабатывает язык.

Эксперимент: мозг в реальной жизни

Четырём пациентам с эпилепсией, которым уже имплантировали электроды, предложили участвовать в исследовании.

В течение нескольких дней учёные записывали их разговоры, фиксируя активность мозга. В общей сложности удалось собрать более 100 часов аудиозаписей.

Результаты показали, что разные зоны мозга активируются в разное время. Например:

  • Височная извилина реагирует на звуки,
  • Лобная доля помогает интерпретировать смысл,
  • Другие зоны работают в тандеме, создавая распределённую сеть обработки речи.

Что это значит для будущего

Этот эксперимент подтверждает гипотезу о том, что мозг обрабатывает язык коллективно, а не разрозненно. Это открытие может помочь в создании новых технологий для людей с нарушениями речи.

"Я думаю, что это наиболее полное и всестороннее доказательство эффективности такого распределённого подхода", — отмечает ведущий автор исследования, Ариэль Гольдштейн.

Но главный вопрос остаётся открытым: означает ли это, что искусственный интеллект и человеческий мозг работают по схожим принципам?

Учёные пока не спешат с окончательными выводами.

Уточнения

Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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