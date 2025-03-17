Забытые цивилизации Евразии: новая археологическая сенсация

Синьцзян-Уйгурский автономный район — не просто пустынный край на западе Китая, а стратегический перекрёсток цивилизаций Евразии. Археологические находки здесь раскрывают многовековую историю культурных обменов, торговли и религиозных влияний.
В 2024 году археологи исследовали некрополь в районе Хуста, датируемый 4600-4800 годами. Среди находок — керамика, деревянные изделия и редкий нож из оловянно-бронзового сплава, подтверждающий технологический обмен между Китаем и Евразией.
Храм Моэр, функционировавший с III по X века, сыграл ключевую роль в распространении буддизма на Шелковом пути. Археологи обнаружили ступы, пагоды и жилые помещения монахов, сочетающие индийские и китайские архитектурные традиции.
На территории храма Моэр найдено около 200 монет, в том числе копии ханьских и танских монет, свидетельствующих об экономической интеграции региона с Китаем. Архитектурные элементы храма также отражают китайские традиции.
Последние открытия доказывают, что Синьцзян играл активную роль в культурном обмене между Китаем, Индией и Центральной Азией. Регион не был просто транзитной зоной, а способствовал развитию Евразийской цивилизации.
Изучая древние захоронения и храмы, учёные восстанавливают не только историю региона, но и механизмы взаимодействия великих цивилизаций.
Синьцзя́н-Уйгу́рский автоно́мный райо́н (СУАР), (также, кратко, Синьцзян кит. "новая граница" или "новые рубежи") — регион на северо-западе Китая. Самая большая по площади территориально-административная единица КНР. Административный центр и крупнейший город — Урумчи.
Будди́зм — апатеистическая индийская религия или философская традиция, основанная на ряде оригинальных учений, приписываемых Гаутаме Будде.
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