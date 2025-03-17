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Ваш мозг тайно стирает счастливые воспоминания — виновником оказался всем известный гормон

1:25
Наука

Ученые из Университета штата Мичиган провели исследование и обнаружили, что дофамин, известный как "гормон счастья", играет важную роль в ослаблении значимости воспоминаний, связанных с вознаграждением.

Пирожные
Фото: commons.wikimedia.org by Wouter Hagens, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пирожные

Результаты были опубликованы в журнале Communications Biology. В эксперименте использовались мыши, которым предлагали сладкую пищу, сопровождая её звуковым сигналом. Это создало ассоциацию между звуком и лакомством. Однако из-за расстройства желудка, вызванного сладким, у животных начали формироваться негативные воспоминания. В результате сладкая пища стала ассоциироваться с недомоганием, несмотря на её привлекательный вкус.

Ученые также исследовали мозговые механизмы, связанные с этим процессом, особенно клетки, вырабатывающие дофамин. Они выяснили, что эти клетки играют важную роль в снижении значимости приятных воспоминаний после появления негативных последствий.

Александр Джонсон, руководитель исследования, отметил, что эти открытия могут помочь лучше понять зависимость, депрессию и другие психические расстройства. Изучение функций дофамина открывает новые перспективы для разработки методов воздействия на проблемные воспоминания и контроля нежелательного поведения, пишет planet-today.

Уточнения

Гормо́ны (др.-греч. ὁρμάω — двигаю, побуждаю, привожу в движение) — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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