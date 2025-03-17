Улыбка без протезов? Японские учёные работают над естественным восстановлением зубов

В Японии ученые сделали настоящий прорыв — они уже провели успешные лабораторные тесты на животных и начали клинические исследования на людях препарата, который может активировать "спящие" зачатки третьих зубов.
Это может стать отличной альтернативой протезированию и имплантации. Исследования на грызунах показали, что блокировка белка USAG-1 помогает стимулировать рост зачатков зубов. У мышей и хорьков результаты были положительными — зубки восстановились!
Сейчас команда из Медицинского института Китано в Осаке проводит клинические испытания на взрослых добровольцах в университетской больнице Киото. В исследовании участвуют 30 мужчин в возрасте от 30 до 64 лет, у которых отсутствуют один или несколько зубов.
Куратор проекта Кацу Такахаши отмечает, что этот метод естественного восстановления зубов имеет много преимуществ по сравнению с традиционными способами. Протезирование и имплантация требуют больших затрат и являются инвазивными.
Если испытания пройдут успешно, в больнице Китано начнут использовать этот метод для детей от 2 до 7 лет, у которых врожденно отсутствует минимум четыре зуба. Препарат для стимуляции роста зубов планируют ввести в медицинскую практику к 2030 году, пишет planet-today.
Протези́рование (др -греч. πρόσθεσις — присоединение, прибавление) — замена утраченных или необратимо повреждённых частей тела искусственными заменителями — протезами.
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