Улыбка без протезов? Японские учёные работают над естественным восстановлением зубов

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

В Японии ученые сделали настоящий прорыв — они уже провели успешные лабораторные тесты на животных и начали клинические исследования на людях препарата, который может активировать "спящие" зачатки третьих зубов.

Фото: unsplash.com by Лесли Б. Хуарес Джблсли, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Красивая улыбка

Это может стать отличной альтернативой протезированию и имплантации. Исследования на грызунах показали, что блокировка белка USAG-1 помогает стимулировать рост зачатков зубов. У мышей и хорьков результаты были положительными — зубки восстановились!

Сейчас команда из Медицинского института Китано в Осаке проводит клинические испытания на взрослых добровольцах в университетской больнице Киото. В исследовании участвуют 30 мужчин в возрасте от 30 до 64 лет, у которых отсутствуют один или несколько зубов.

Куратор проекта Кацу Такахаши отмечает, что этот метод естественного восстановления зубов имеет много преимуществ по сравнению с традиционными способами. Протезирование и имплантация требуют больших затрат и являются инвазивными.

Если испытания пройдут успешно, в больнице Китано начнут использовать этот метод для детей от 2 до 7 лет, у которых врожденно отсутствует минимум четыре зуба. Препарат для стимуляции роста зубов планируют ввести в медицинскую практику к 2030 году, пишет planet-today.

Уточнения

Протези́рование (др -греч. πρόσθεσις — присоединение, прибавление) — замена утраченных или необратимо повреждённых частей тела искусственными заменителями — протезами.

