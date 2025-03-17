Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мыши в доме — угроза здоровью: как быстро и безопасно решить проблему
Поседеть за день – это не миф: как стресс буквально обесточивает ваш цвет волос
Как избавиться от сорняков без прополки — рецепт, о котором мало кто знает
Спорт улучшает память и успеваемость ребёнка: учёные объяснили, как это работает
Вкуснее, чем у греческой бабушки: добавляем к рису секретный ингредиент из огорода — долголетие обеспечено
Вечная классика Yamaha RX-180 возвращается — и она не та, что раньше
Они не терпят ласки, разрушают мебель и мстят хозяевам – породы кошек, с которыми не стоит связываться новичкам
Секреты идеального сияния: выбираем лучший хайлайтер для каждого типа кожи
Кружка вместо компаса: британец нашёл интересный способ изучить мир

Улыбка без протезов? Японские учёные работают над естественным восстановлением зубов

1:29
Наука

В Японии ученые сделали настоящий прорыв — они уже провели успешные лабораторные тесты на животных и начали клинические исследования на людях препарата, который может активировать "спящие" зачатки третьих зубов.

Красивая улыбка
Фото: unsplash.com by Лесли Б. Хуарес Джблсли, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Красивая улыбка

Это может стать отличной альтернативой протезированию и имплантации. Исследования на грызунах показали, что блокировка белка USAG-1 помогает стимулировать рост зачатков зубов. У мышей и хорьков результаты были положительными — зубки восстановились!

Сейчас команда из Медицинского института Китано в Осаке проводит клинические испытания на взрослых добровольцах в университетской больнице Киото. В исследовании участвуют 30 мужчин в возрасте от 30 до 64 лет, у которых отсутствуют один или несколько зубов.

Куратор проекта Кацу Такахаши отмечает, что этот метод естественного восстановления зубов имеет много преимуществ по сравнению с традиционными способами. Протезирование и имплантация требуют больших затрат и являются инвазивными.

Если испытания пройдут успешно, в больнице Китано начнут использовать этот метод для детей от 2 до 7 лет, у которых врожденно отсутствует минимум четыре зуба. Препарат для стимуляции роста зубов планируют ввести в медицинскую практику к 2030 году, пишет planet-today.

Уточнения

Протези́рование (др -греч. πρόσθεσις — присоединение, прибавление) — замена утраченных или необратимо повреждённых частей тела искусственными заменителями — протезами.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Настойка, которая лучше покупного коньяка — проверенный советский метод
Еда и рецепты
Настойка, которая лучше покупного коньяка — проверенный советский метод Аудио 
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Авто
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы Аудио 
Эта обувь вернулась из 80-х и снова покоряет улицы: почему она снова в тренде и стоит ли её срочно покупать
Красота и стиль
Эта обувь вернулась из 80-х и снова покоряет улицы: почему она снова в тренде и стоит ли её срочно покупать Аудио 
Популярное
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы

Эти внедорожники могут проехать 400 000 км и больше без крупных поломок. Какие модели самые надёжные, и на что стоит обратить внимание перед покупкой?

Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Настойка, которая лучше покупного коньяка — проверенный советский метод
Европа хочет трупов. Почему Евросоюз продолжит вооружать Украину даже в перемирие Дмитрий Плотников
Неожиданный эффект уксуса: почему стоит протирать сковороду перед готовкой
Забываем про мясо: этот грузинский салат с фасолью и грибами покорит ваше сердце — рецепт для поста
Эта обувь вернулась из 80-х и снова покоряет улицы: почему она снова в тренде и стоит ли её срочно покупать
Эта обувь вернулась из 80-х и снова покоряет улицы: почему она снова в тренде и стоит ли её срочно покупать
Последние материалы
Спорт улучшает память и успеваемость ребёнка: учёные объяснили, как это работает
Вкуснее, чем у греческой бабушки: добавляем к рису секретный ингредиент из огорода — долголетие обеспечено
Вечная классика Yamaha RX-180 возвращается — и она не та, что раньше
Они не терпят ласки, разрушают мебель и мстят хозяевам – породы кошек, с которыми не стоит связываться новичкам
Секреты идеального сияния: выбираем лучший хайлайтер для каждого типа кожи
Улыбка без протезов? Японские учёные работают над естественным восстановлением зубов
Кружка вместо компаса: британец нашёл интересный способ изучить мир
Катя Гордон объяснила, почему мужчины боятся женщин старше 30 лет
Диван или кресло: что выбрать, чтобы не болела спина
Определяем качество земли без лаборатории: стакан воды покажет всё
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.