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Даже самые грозные акулы обходят их стороной — морские умники взяли верх над всеми

1:34
Наука

Почему акулы боятся дельфинов, даже если те выглядят мило?

Дельфин
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Дельфин

Во-первых, акулы — одиночные охотники, полагающиеся только на себя, тогда как дельфины работают в команде. Когда акула заходит на "чужую территорию" и пытается напасть, дельфины объединяются и могут серьезно ей навредить. Это как если бы вы зашли в бар, а вокруг собралась группа друзей, готовых заступиться!

Дельфины не только быстрые (до 50 км/ч), но и умные. Они используют тактику: атакуют акул в жабры и другие уязвимые места, нанося мощные удары. Их хвосты — это настоящие оружия, способные причинить серьезные повреждения.

Кроме того, дельфины обладают эхолокацией, что позволяет им заранее обнаруживать акул. Они быстро обмениваются информацией, и если кто-то из них почувствует опасность, они мгновенно собираются в стаю. В результате акула, решившая напасть на одинокого дельфина, может оказаться окруженной разъярёнными сородичами.

Акулы предпочитают легкую добычу и избегают рисков, потому что лишние травмы могут стать причиной голодной смерти. Люди для них — неясная цель, и дельфины тоже представляют потенциальную угрозу. Поэтому большинство акул просто уплывают, если видят стаю дельфинов.

Иногда акулам всё же удается охотиться на дельфинов, но если остальные заметят нападение, охота быстро превращается в кошмар для акулы, пишет "Популярная наука".

Уточнения

Тита́ны (др.-греч. Τιτᾶνες, ед. ч. Τιτάν) — в древнегреческой мифологии божества второго поколения, дети Урана (неба) и Геи (земли). В более поздних мифах титанов отождествляют с гигантами.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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