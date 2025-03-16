Пальмовый вор: краб, который крадёт не только кокосы

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Пальмовый вор, или кокосовый краб, может достигать 40 сантиметров в длину и весить до 4 килограммов!

Фото: freepik.com is licensed under Free More info краб

Его мощные когти действительно могут быть сравнимы с укусом льва! И не думайте, что они нужны ему для охоты на людей. На самом деле, этот краб отлично адаптировался к жизни на суше и использует свои когти, чтобы открывать кокосы. Он ловко снимает волокна, находит слабое место и добирается до мякоти, как настоящий мастер!

Хотя кокосы кажутся его основным лакомством, на самом деле они не так уж часто встречаются в его рационе. Пальмовый вор тоже не прочь полакомиться фруктами, орехами, семенами и даже падалью, а иногда может поймать и небольших животных, включая птиц.

Теперь о его "воровской" натуре. Пальмовый вор обладает отличным обонянием и интересуется блестящими предметами. Он может утащить ваши очки, термос или даже ключи от машины, совершенно не задумываясь о том, что он делает. Жители острова Рождества уже привыкли к этому, и многие даже подвешивают свои сумки на деревья, чтобы защититься от крабов!

Также стоит отметить, что пальмовые воры могут поднимать вес до 27 килограммов, что в шесть раз больше их собственного веса, пишет "Популярная наука".

Несмотря на свой грозный вид, пальмовые воры обычно не представляют угрозы для людей. Они не агрессивны, если их не провоцировать. Но лучше держать пальцы подальше от их когтей — они могут легко сломать их!

Уточнения

Рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

