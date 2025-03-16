Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как кредитная история влияет на вашу жизнь и почему ее стоит проверить
Не так сложно, как кажется: как подготовить машину к лету и забыть о перегревах
Чохские террасы — древнее земледельческое чудо Дагестана поражает воображение
Диеты без жиров и углеводов – путь к долголетию или ранней смерти? Правда, о которой не говорят фитнес-блогеры
Медицинская косметика или масс-маркет: выбираем идеальный уход за чувствительной кожей
Купи сейчас, плати потом: удобная рассрочка или скрытая ловушка
Стал совсем взрослым: Татьяна Буланова показала младшего сына
Жёсткие штрафы за собак в 2025 году: правда или очередная страшилка
Они служат годами, но наносят вред: материалы, которые нельзя использовать для готовки

Пальмовый вор: краб, который крадёт не только кокосы

1:38
Наука

Пальмовый вор, или кокосовый краб, может достигать 40 сантиметров в длину и весить до 4 килограммов!

краб
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
краб

Его мощные когти действительно могут быть сравнимы с укусом льва! И не думайте, что они нужны ему для охоты на людей. На самом деле, этот краб отлично адаптировался к жизни на суше и использует свои когти, чтобы открывать кокосы. Он ловко снимает волокна, находит слабое место и добирается до мякоти, как настоящий мастер!

Хотя кокосы кажутся его основным лакомством, на самом деле они не так уж часто встречаются в его рационе. Пальмовый вор тоже не прочь полакомиться фруктами, орехами, семенами и даже падалью, а иногда может поймать и небольших животных, включая птиц.

Теперь о его "воровской" натуре. Пальмовый вор обладает отличным обонянием и интересуется блестящими предметами. Он может утащить ваши очки, термос или даже ключи от машины, совершенно не задумываясь о том, что он делает. Жители острова Рождества уже привыкли к этому, и многие даже подвешивают свои сумки на деревья, чтобы защититься от крабов!

Также стоит отметить, что пальмовые воры могут поднимать вес до 27 килограммов, что в шесть раз больше их собственного веса, пишет "Популярная наука".

Несмотря на свой грозный вид, пальмовые воры обычно не представляют угрозы для людей. Они не агрессивны, если их не провоцировать. Но лучше держать пальцы подальше от их когтей — они могут легко сломать их!

Уточнения

 Рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Авто
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы Аудио 
Связываться не стоит: Корчевников объяснил, почему отказался от флирта с Семенович
Российский шоу-бизнес
Связываться не стоит: Корчевников объяснил, почему отказался от флирта с Семенович Аудио 
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Недвижимость
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца Аудио 
Популярное
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы

Эти внедорожники могут проехать 400 000 км и больше без крупных поломок. Какие модели самые надёжные, и на что стоит обратить внимание перед покупкой?

Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Настойка, которая лучше покупного коньяка — проверенный советский метод
Европа хочет трупов. Почему Евросоюз продолжит вооружать Украину даже в перемирие Дмитрий Плотников
Неожиданный эффект уксуса: почему стоит протирать сковороду перед готовкой
Забываем про мясо: этот грузинский салат с фасолью и грибами покорит ваше сердце — рецепт для поста
Нас ждет потоп: NASA бьет тревогу из-за мирового океана
Нас ждет потоп: NASA бьет тревогу из-за мирового океана
Последние материалы
Забудьте о радиаторах: это устройство перевернёт ваше представление об отоплении дома
Обезжиренный творог — вред или польза? Врачи объяснили, что происходит с организмом
Китай против мировой элиты: топ авто 2025 года, который вас шокирует
Почему кошки выбирают коробки, а не лежанки: вся правда о странной привычке
Как сэкономить на отеле почти вдвое — стратегии для туристов
Татьяна Брухунова показала фото с празднования своего дня рождения
Космическое сердцебиение? Загадочные радиоимпульсы из Млечного Пути привлекли внимание учёных
Стиль без компромиссов: сохраняем удобство, оставаясь сексуальной каждый день
Лампа Ельцина горит — вождь страной руководит... — писала газета Аргументы и факты 17 марта 1999 года
Картошка как резина, помидоры — каша: какие ещё овощи нельзя хранить в морозилке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.