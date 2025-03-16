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Космическое сердцебиение? Загадочные радиоимпульсы из Млечного Пути привлекли внимание учёных

2:00
Наука

За последнее десятилетие ученые обнаружили загадочные повторяющиеся радиоимпульсы из нашей галактики Млечный Путь, которые возникают каждые два часа, как бы напоминая о сердцебиении космоса.

Космос
Фото: commons.wikimedia.org by Pervisha Khan (Khanumsays), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Космос

Эти длинные импульсы длительностью от 30 до 90 секунд предположительно исходят из созвездия Большой Медведицы.

Астрономы установили, что необычные импульсы исходят от белого карлика — мертвой звезды, которая вращается вокруг холодной красной карликовой звезды. Красные карлики являются наиболее распространенными звездами во Вселенной.

Две звезды, известные как ILTJ1101, столь близки друг к другу, что их магнитные поля взаимодействуют и создают долгопериодические радиовсплески. Ранее такие всплески наблюдались только у нейтронных звезд, и новое открытие показывает, что и звездные пары могут генерировать подобные сигналы.

Доктор Айрис де Руйтер, ведущий автор исследования, отметила, что это первое подтверждение источников нового класса долгопериодических радиовсплесков. Наблюдения этой двойной звездной системы открывают новые горизонты для понимания звездных взаимодействий и их способности к генерации радиоимпульсов.

Исследование проводилось с использованием метода, разработанного де Руйтер для анализа данных низкочастотного телескопа LOFAR, который позволил ей обнаружить несколько радиоимпульсов, исходящих от красного карлика. Эти импульсы отличаются от быстро радиовсплесков, которые являются кратковременными и яркими вспышками, часто происходящими за пределами нашей галактики, пишет CNN.

Таким образом, открытие долгопериодических радиоимпульсов от ILTJ1101 может помочь ученым лучше понять динамику взаимодействующих звезд и расширить наши знания о космических явлениях.

Уточнения

Млечный Путь (Галактика) — галактика, в которой находится Земля и Солнечная система.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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