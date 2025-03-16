Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот вид хлеба заметно снижает уровень сахара в крови и улучшает пищеварение
Дизайнеры рекомендуют: найден идеальный цвет штор для маленькой комнаты
Лучший пробег для покупки авто – сколько должна проехать машина, чтобы её стоило брать
Редис не растёт? Вот что нужно сделать, чтобы он был крупным и хрустящим
Не можете жить без шоколада? Добавьте в рацион этот элемент — и всё изменится
Хрустящий картофель без капли жира: вот как добиться идеального вкуса
Певица Алсу заинтриговала поклонников фото с красавцем-мужчиной в кровати
Как бамбук управляет организмом панд: сенсация в науке
Репетиция свадебного макияжа: ключ к идеальному образу невесты

Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов

1:16
Наука

Миссия Crew-10 стала началом долгожданной операции по спасению астронавтов Бутча Уилмора и Суниты Уильямс, которые застряли на борту Boeing Starliner.

мкс
Фото: https://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/shuttle/sts-119/html/s119e009662.html by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
мкс

Они должны покинуть Международную космическую станцию 18 марта вместе с американским астронавтом Ником Хейгом и российским космонавтом Александром Горбуновым.

На прошлой неделе журналист Washington Post взял интервью у Уилмора и был потрясен, узнав, что администрация Джо Байдена отклонила предложение Илона Маска о космической спасательной операции перед президентскими выборами. Уилмор в интервью заявил, что Маск говорит правду, хотя конкретные причины отказа ему не известны.

Маск, в свою очередь, ранее в подкасте Джо Рогана также говорил, что его предложение о спасении астронавтов было отклонено по политическим причинам, чтобы никто, поддерживающий Трампа, не выглядел хорошим.

Некоторые пользователи в соцсетях осуждают демократов за это решение, утверждая, что оно поставило под угрозу жизни астронавтов и что Маск действительно "спасает астронавтов и страну" в столь непростое время, пишет Zero Hedge.

Уточнения

Междунаро́дная косми́ческая ста́нция сокр. МКС (англ. International Space Station, сокр. ISS) — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс; эксплуатируется с конца 1998 года по настоящее время (странами согласована эксплуатация по 2024 год включительно, рассматривается продление срока работы до 2028 или 2030 года). МКС — совместный международный проект, в котором участвуют 14 стран: Россия, США, Япония, Канада и входящие в Европейское космическое агентство Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция (первоначально в составе участников были Бразилия и Великобритания).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Связываться не стоит: Корчевников объяснил, почему отказался от флирта с Семенович
Российский шоу-бизнес
Связываться не стоит: Корчевников объяснил, почему отказался от флирта с Семенович Аудио 
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Недвижимость
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца Аудио 
Хотите кошку-долгожителя? Вот 7 пород, которые живут до 20 лет
Домашние животные
Хотите кошку-долгожителя? Вот 7 пород, которые живут до 20 лет Аудио 
Популярное
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы

Эти внедорожники могут проехать 400 000 км и больше без крупных поломок. Какие модели самые надёжные, и на что стоит обратить внимание перед покупкой?

Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Настойка, которая лучше покупного коньяка — проверенный советский метод
Европа хочет трупов. Почему Евросоюз продолжит вооружать Украину даже в перемирие Дмитрий Плотников
Неожиданный эффект уксуса: почему стоит протирать сковороду перед готовкой
Забываем про мясо: этот грузинский салат с фасолью и грибами покорит ваше сердце — рецепт для поста
Нас ждет потоп: NASA бьет тревогу из-за мирового океана
Нас ждет потоп: NASA бьет тревогу из-за мирового океана
Последние материалы
Этот вид хлеба заметно снижает уровень сахара в крови и улучшает пищеварение
Дизайнеры рекомендуют: найден идеальный цвет штор для маленькой комнаты
Лучший пробег для покупки авто – сколько должна проехать машина, чтобы её стоило брать
Редис не растёт? Вот что нужно сделать, чтобы он был крупным и хрустящим
Не можете жить без шоколада? Добавьте в рацион этот элемент — и всё изменится
Хрустящий картофель без капли жира: вот как добиться идеального вкуса
Певица Алсу заинтриговала поклонников фото с красавцем-мужчиной в кровати
Как бамбук управляет организмом панд: сенсация в науке
Репетиция свадебного макияжа: ключ к идеальному образу невесты
Зубры, медведи и нерпы — где можно туристам наблюдать за животными в их естественной среде обитания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.