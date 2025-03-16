Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Миссия Crew-10 стала началом долгожданной операции по спасению астронавтов Бутча Уилмора и Суниты Уильямс, которые застряли на борту Boeing Starliner.

Фото: https://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/shuttle/sts-119/html/s119e009662.html by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ мкс

Они должны покинуть Международную космическую станцию 18 марта вместе с американским астронавтом Ником Хейгом и российским космонавтом Александром Горбуновым.

На прошлой неделе журналист Washington Post взял интервью у Уилмора и был потрясен, узнав, что администрация Джо Байдена отклонила предложение Илона Маска о космической спасательной операции перед президентскими выборами. Уилмор в интервью заявил, что Маск говорит правду, хотя конкретные причины отказа ему не известны.

Маск, в свою очередь, ранее в подкасте Джо Рогана также говорил, что его предложение о спасении астронавтов было отклонено по политическим причинам, чтобы никто, поддерживающий Трампа, не выглядел хорошим.

Некоторые пользователи в соцсетях осуждают демократов за это решение, утверждая, что оно поставило под угрозу жизни астронавтов и что Маск действительно "спасает астронавтов и страну" в столь непростое время, пишет Zero Hedge.

Уточнения

Междунаро́дная косми́ческая ста́нция сокр. МКС (англ. International Space Station, сокр. ISS) — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс; эксплуатируется с конца 1998 года по настоящее время (странами согласована эксплуатация по 2024 год включительно, рассматривается продление срока работы до 2028 или 2030 года). МКС — совместный международный проект, в котором участвуют 14 стран: Россия, США, Япония, Канада и входящие в Европейское космическое агентство Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция (первоначально в составе участников были Бразилия и Великобритания).



